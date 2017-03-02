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Заявки в проект "Город" принимают до воскресенья

03.03.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Заявки на участие в республиканском шоу "Город" можно присылать организаторам до 5 марта, сообщили Sputnik создатели телепроекта.

Первый сезон шоу "Город" вышел в эфире белорусского телевидения в минувшем году: по замыслу создателей проекта, жители разных городов республики могут в нем рассказывать о своих идеях по благоустройству населенных пунктов.

Прием заявок на участие во втором сезоне проекта продлен до 5 марта — каждый совершеннолетний белорус может предложить для шоу "Город" свое видение того, как сделать города лучше.

"В шоу "Город" мы хотим показать, что вместо того, чтобы жаловаться, мол, все вокруг плохо, лучше взять инициативу в свои руки, проявить смекалку и креатив и сделать первый шаг к улучшению подъезда, двора, улицы и города. В ходе проекта мы обучим, с чего начать, как найти партнеров, как привлечь людей, как взаимодействовать с разными городскими службами и структурами. Нам достаточно только идеи, а дальше — лучшие профессионалы ее доработают и помогут во всем. Мы заинтересованы в том, чтобы реализовались все предложенные проекты", — сообщила продюсер проекта Надежда Илькевич.

Обладатели гран-при проекта получал приз — поездку в Бразилию. Для такого подарка посольство Бразилии подготовило эксклюзивный маршрут для городских активистов. Для участия в проекте необходимо заполнить заявку на сайте шоу "Город". 

 
Теги: Минск
 
 
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Снимать второй сезон шоу начнут уже в марте - участники проекта расскажут свои идеи для родных городов.

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