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Вынесен приговор "Террор-машине": 7 лет колонии
03.03.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Витебский областной суд вынес приговор в отношении Станислава Гончарова, известного также как "Террор-машина" – молодой человек приговорен к семи годам колонии усиленного режима, сообщили Sputnik в суде.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гончаров был задержан в апреле прошлого года за издевательство над подростками. Ему было предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Беларуси, в том числе по ст. 339 УК — злостное хулиганство. Дело рассматривалось в закрытом режиме с декабря прошлого года
"Гончаров признан виновным. Суд приговорил его к семи годам колонии усиленного режима", – сказали в суде.
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.
На скамье подсудимых вместе с Гончаровым были еще четверо молодых людей, все они также получили сроки за хулиганство и грабеж.
Как ранее сообщал Sputnik, витебчанин с 2014 по 2016 годы
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Приговор, вынесенный витебчанину Гончарову, не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.
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