МИНСК, 3 мар — Sputnik. Столичный ГУМ представил в пятницу свои весенние витрины, сообщает Sputnik.

Витрины ГУМа уже несколько лет оформляют в очень оригинальном стиле, и они становятся полноценным украшением проспекта Независимости в Минске. Каждое новое оформление витрин бурно обсуждают в социальных сетях и на городских сайтах.

В пятницу универмаг представил свои очередные витрины — весенние. До этого больше суток витрины главного универмага были завешены тканью, а какое оформление ждет минчан и гостей столицы оставалось загадкой.



© Sputnik/ ГУМ представил весенние витрины

Новое оформление витрин ГУМа использует много желтых и зеленых оттенков, а также ярких и немного странных птиц.

В таком оформлении минский ГУМ будет до начала лета — тогда художники создадут новый стиль для выходящих на проспект Независимости витрин.