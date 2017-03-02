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Фотофакт: новые весенние витрины минского ГУМа

03.03.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Столичный ГУМ представил в пятницу свои весенние витрины, сообщает Sputnik.

Витрины ГУМа уже несколько лет оформляют в очень оригинальном стиле, и они становятся полноценным украшением проспекта Независимости в Минске. Каждое новое оформление витрин бурно обсуждают в социальных сетях и на городских сайтах.

В пятницу универмаг представил свои очередные витрины — весенние. До этого больше суток витрины главного универмага были завешены тканью, а какое оформление ждет минчан и гостей столицы оставалось загадкой.

Фотофакт: новые весенние витрины минского ГУМа
© Sputnik/
ГУМ представил весенние витрины

Новое оформление витрин ГУМа использует много желтых и зеленых оттенков, а также ярких и немного странных птиц.

В таком оформлении минский ГУМ будет до начала лета — тогда художники создадут новый стиль для выходящих на проспект Независимости витрин.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный универмаг страны использовал в оформлении новых витрин яркие цвета и странных птичек.

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