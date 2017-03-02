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Фотофакт: новые весенние витрины минского ГУМа
03.03.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Столичный ГУМ представил в пятницу свои весенние витрины, сообщает Sputnik.
Витрины ГУМа уже несколько лет оформляют в очень оригинальном стиле, и они становятся полноценным украшением проспекта Независимости в Минске. Каждое новое оформление витрин бурно обсуждают в социальных сетях и на городских сайтах.
В пятницу универмаг представил свои очередные витрины — весенние. До этого больше суток витрины главного универмага были завешены тканью, а какое оформление ждет минчан и гостей столицы оставалось загадкой.
© Sputnik/
ГУМ представил весенние витрины
Новое оформление витрин ГУМа использует много желтых и зеленых оттенков, а также ярких и немного странных птиц.
В таком оформлении минский ГУМ будет до начала лета — тогда художники создадут новый стиль для выходящих на проспект Независимости витрин.
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Главный универмаг страны использовал в оформлении новых витрин яркие цвета и странных птичек.
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