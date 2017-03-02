По заявлениям трех жителей Волковыска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Люди надеялись устроится на работу за границей, а в итоге потеряли свои деньги. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Гродненской области.

Изначально в милицию обратились две 21-летние жительницы Волковыска и один 31-летний мужчина. Они рассказали, что нашли в интернете сайт с предложением помочь официальным трудоустройством за границей. Предлагалась работа по комплектации посылок с оплатой 9,9 евро за час и хорошие бытовые условия.

— Следуя указаниям координатора проекта, полученным посредством мессенджера, граждане перечислили на указанный электронный счет 300 евро за троих в качестве оплаты за оформление документов, — рассказал официальный представитель УСК области Сергей Шершеневич.

После получения денег контактное лицо прекратило общение и заблокировало контакты белорусов, не выполнив обязательств.

Позже выяснилось, что снимок «координатора» был подставной, его взяли из соцсетей со страницы жителя соседней страны.

Следователи продолжают работу по установлению подозреваемого. Всех, кто стал жертвой мошеннических действий, связанных с трудоустройством за рубежом, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (015 12) 7−51−32 или 102.

Чтобы не стать жертвой обмана при трудоустройстве за границей следователи рекомендуют: настороженно относиться к объявлениям, в которых высокая оплата труда предлагается за работу с минимальными требованиями к квалификации работника; поинтересоваться, сколько получает специалист такого же уровня в других аналогичных компаниях; узнавать как можно больше персональных данных о посредниках, проверять их на специальных форумах в интернете (если это мошенничество и есть жертвы, данные о них могут присутствовать в сети); самостоятельно заполнять анкеты, собирать и относить либо пересылать документы в компанию-работодатель; не вносить предоплату на основании только устных обещаний оказания помощи в трудоустройстве; не стесняться задавать уточняющие вопросы, ответы на которые помогут распознать серьезность предложений; став жертвой мошенничества, обращаться в правоохранительные органы (сообщенная информация поможет как в розыске преступников, так и в предупреждении подобных преступлений в дальнейшем).