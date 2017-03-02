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Трое жителей Волковыска искали работу в интернете, а наткнулись на мошенников
03.03.2017 15:23 — Новости Общества | Tut.by
По заявлениям трех жителей Волковыска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Люди надеялись устроится на работу за границей, а в итоге потеряли свои деньги. Подробности
Изначально в милицию обратились две 21-летние жительницы Волковыска и один 31-летний мужчина. Они рассказали, что нашли в интернете сайт с предложением помочь официальным трудоустройством за границей. Предлагалась работа по комплектации посылок с оплатой 9,9 евро за час и хорошие бытовые условия.
— Следуя указаниям координатора проекта, полученным посредством мессенджера, граждане перечислили на указанный электронный счет 300 евро за троих в качестве оплаты за оформление документов, — рассказал официальный представитель УСК области Сергей Шершеневич.
После получения денег контактное лицо прекратило общение и заблокировало контакты белорусов, не выполнив обязательств.
Позже выяснилось, что снимок «координатора» был подставной, его взяли из соцсетей со страницы жителя соседней страны.
Следователи продолжают работу по установлению подозреваемого. Всех, кто стал жертвой мошеннических действий, связанных с трудоустройством за рубежом, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (015 12) 7−51−32 или 102.
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Люди перечислили 300 евро в качестве оплаты за оформление документов. И вскоре "координатор" пропал.
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