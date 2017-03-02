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Минский маньяк с бензопилой планирует еще одно массовое убийство

03.03.2017 14:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске суд приговорил 18-летнего Владислава Казакевича к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, обвиняемый должен возместить потерпевшим моральный вред на сумму 220 тысяч белорусских рублей, это около 110 тысяч долларов, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Парня признали виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о приготовлении к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Приговор Казакевичу оглашали не в Минском городском суде, где до этого все время шли слушания, а в здании суда Московского района, потому что там есть большой зал, который может вместить большое количество человек. Помимо двух десятков журналистов, пришли потерпевшие, а также однокурсники подсудимого. Мама Казакевича на оглашение приговора не пришла, а отец отказался от общения с журналистами. Сам обвиняемый приговор воспринял спокойно.

Суд над мясником из Минска
 
Теги: Минск
 
 
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18-летний Владислав Казакевич свою вину признает, однако не раскаивается.

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