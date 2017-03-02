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Минский маньяк с бензопилой планирует еще одно массовое убийство
03.03.2017 14:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске суд
Парня признали виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса. Речь идет о приготовлении к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Приговор Казакевичу оглашали не в Минском городском суде, где до этого все время шли слушания, а в здании суда Московского района, потому что там есть большой зал, который может вместить большое количество человек. Помимо двух десятков журналистов, пришли потерпевшие, а также однокурсники подсудимого. Мама Казакевича на оглашение приговора не пришла, а отец отказался от общения с журналистами. Сам обвиняемый приговор воспринял спокойно.
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