МИНСК, 3 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу освободил Александра Якобсона от должности инспектора по Минску, Sputnik решил напомнить читателям несколько ярких высказываний чиновника.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко отправил главного инспектора по Минску Якобсона в отставку

Якобсон был назначен помощником президента — главным инспектором по Минску 21 августа 2014 года. До этого он возглавлял Комитет государственного контроля. В пятницу 3 марта Лукашенко отправил Якобсона в отставку.

Sputnik собрал несколько интересных высказываний бывшего контролера страны и столицы.

О численности госаппарата

"Оптимизируя численность госаппарата, надо вычленить структуры, конкретных людей, которые за свою работу будут получать соответствующую заработную плату. С одной стороны, нужно сокращать излишнюю численность, с другой — повышать заработную плату оставшихся", — заявил Якобсон в 2014 году, после того, как вновь поднялся вопрос о необходимости сокращения количества чиновников в стране.

О цене на клубнику

"Монополисты закупают клубнику за небольшие деньги и продают ее в столице втридорога. Почему торговля города не делает централизованные закупки и не составляет им конкуренцию?" — обратился Якобсон в 2015 году к столичным властям, после чего те обещали также устраивать разные акции в торговле.

Об обращениях граждан к чиновникам

Якобсон в начале 2015 года высказался о "залоге уважения к власти" от населения. По его словам, он напрямую связан с ответами на обращения.

"Замысловатые отписки со ссылками на тысячу различных нормативных актов только озлобляют граждан. Ответ должен быть лаконичным и понятным, содержать ответы на все поставленные в обращении вопросы", — посоветовал чиновников главный инспектор по Минску.

О пенсионном возрасте

Якобсон был одним из тех белорусских чиновников, которые поддерживали идею постепенного увеличения пенсионного возраста. В начале 2016-го он аргументировал свою позицию.

"Чтобы содержать увеличивающееся число пенсионеров за счет существующих рамок пенсионного фонда, необходимо или уменьшить среднюю зарплату с тем, чтобы в пенсионном фонде были соответствующие отчисления, или увеличить пенсионный возраст", — заявил Якобсон на пленарном заседании I Форума работающей молодежи в феврале минувшего года.

О стоимости коммунальных услуг

Якобсон был и среди тех, кто поддерживал идею полного возмещения населением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

"Мы снижаем затраты на производство услуг, модернизируем предприятия ЖКХ, а население по-прежнему оплачивает 25% от реальной стоимости услуг. Движения нет, надо выработать пути ценообразования, определить реальные цены ЖКУ, для этого нужно выработать систему строгого учета основных услуг, оказываемых населению, и отделить от них прочие. Одновременно мы должны прийти к мировой практике — услуга должна стоить столько, сколько она стоит", — задался вопросом Якобсон в 2014 году, а уже спустя три года белорусы возмещают больше половины затрат на услуги ЖКХ.