СКИДЕЛЬ, 3 мар – Sputnik, Валерия Соловьева. Массовый забор донорской крови организовали на Скидельском сахарном комбинате в пятницу, 3 марта – помочь женщинам, пострадавшим от взрыва на предприятии в минувшую субботу, решили почти 90 работников предприятия.



© Sputnik / Виктор Толочко Медики предлагают сдать кровь для пострадавших от взрыва в Скиделе

Взрыв на сахарном комбинате в Скиделе произошел ночью 25 февраля, в здании комбината взорвалась пылевоздушная смесь, обширные ожоги получили пять работниц предприятия , три женщины были доставлены в Минск.

Идея организовать выездной централизованный сбор крови на предприятии появилась внезапно – и на комбинат, и на станцию переливания крови в Гродно с первых же дней стали звонить люди, которые интересовались, как стать донором для пострадавших сотрудниц. Они слышали, что в Минске уже объявлен такой сбор, и огорчались, что не могут в нем поучаствовать. В связи с этим гродненские медики решили на один день приехать в Скидель.



© Sputnik/ Артем Чирва Сдать кровь для пострадавших во время взрыва сотрудниц комбината хотело почти 200 человек, но врачи дали разрешения только половине из них.

"В среду мы провели экстренное собрание на предприятии. За полтора часа в список желающих стать добровольным донором записалось 192 человека. Эти списки мы отправили на станцию переливания в Гродно и в поликлинику, чтобы проверить, нет ли у наших работников противопоказаний по состоянию здоровья. Уже в четверг окончательные списки были готовы. Годными сдавать кровь оказалось 89 человек", – рассказал заместитель профсоюзного комитета Скидельского сахарного комбината Александр Познанский.

Специалисты станции переливания крови разместились в здании амбулатории на территории комбината. Они привезли все необходимое оборудование.



© Sputnik / Виктор Толочко Медик: угроза жизни пострадавших от взрыва в Скиделе сохраняется

Как подчеркнул Познанский, все, кто приходит, знают: акция добровольная и безвозмездная. Кроме сотрудников комбината, в акции решили принять участие и обычные горожане. Среди них – и почетные доноры города. Врачи обещали взять кровь у всех, кто придет, естественно, если не будет противопоказаний. Но если желающих будет очень много, то медики готовы организовать повторный выездной забор крови на следующей неделе.

Собеседник рассказал, что руководство предприятия следит за состоянием здоровья пострадавших сотрудниц и помогает их родственникам.



© Sputnik/ Артем Чирва Кровь сдавали сотрудники сахарного комбината — мужчины и женщины, руководители подразделений и простые работники.

"По первой просьбе выделяем транспорт, чтобы родственники могли добраться в больницу в Минск или Гродно. На этой неделе каждой семье выделили по 500 рублей. Знаем, что теперь могут потребоваться деньги на покупку, например, средств гигиены или других необходимых в больнице вещей. В дальнейшем будем оказывать любую необходимую помощь, в том числе и финансовую", – уточнил Познанский.



© Sputnik/ Артем Чирва Вход на территорию Скидельского сахарного комбината

Ранее из-за инцидента на Скидельском сахарном комбинате управлением Следственного комитета по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия. По информации медиков, состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.