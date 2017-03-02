«Белавиа» начнет летать в Нижний Новгород с 30 мая. Об этом авиаперевозчик сообщает на странице Facebook.





Самолеты из Минска в российский город будут летать с 30 мая. Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю: вылеты из Минска по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость перелета в одну сторону — 88 евро, туда-обратно — 156 евро, включая все таксы и сборы.

В авиакомпании добавляют, что рейсы будут выполняться

О том, что белорусский перевозчик может полететь в Нижний Новгород, говорилось раньше . Гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров сообщал на пресс-конференции в феврале, что кроме полетов в Нижний Новгород «Белавиа» обдумывает и открытие рейсов в Кишинев.