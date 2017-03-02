|
Четыре раза в неделю. "Белавиа" полетит в Нижний Новгород с 30 мая
03.03.2017 16:19 — Новости Общества | Tut.by
«Белавиа» начнет летать в Нижний Новгород с 30 мая. Об этом авиаперевозчик
Самолеты из Минска в российский город будут летать с 30 мая. Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю: вылеты из Минска по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Стоимость перелета в одну сторону — 88 евро, туда-обратно — 156 евро, включая все таксы и сборы.
В авиакомпании добавляют, что рейсы будут выполняться на Embraer -195.
О том, что белорусский перевозчик может полететь в Нижний Новгород,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белавиа" начнет летать в Нижний Новгород с 30 мая. Об этом авиаперевозчик сообщает на странице Facebook.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии