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Четыре раза в неделю. "Белавиа" полетит в Нижний Новгород с 30 мая

03.03.2017 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белавиа» начнет летать в Нижний Новгород с 30 мая. Об этом авиаперевозчик сообщает на странице Facebook.


Самолеты из Минска в российский город будут летать с 30 мая. Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю: вылеты из Минска по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость перелета в одну сторону — 88 евро, туда-обратно — 156 евро, включая все таксы и сборы.

В авиакомпании добавляют, что рейсы будут выполняться на Embraer -195.

О том, что белорусский перевозчик может полететь в Нижний Новгород, говорилось раньше. Гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров сообщал на пресс-конференции в феврале, что кроме полетов в Нижний Новгород «Белавиа» обдумывает и открытие рейсов в Кишинев.

 
Теги: Минск
 
 
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"Белавиа" начнет летать в Нижний Новгород с 30 мая. Об этом авиаперевозчик сообщает на странице Facebook.

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