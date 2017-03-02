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Декрет №3 вызывает недовольство все большего числа граждан

03.03.2017 16:30 — Новости Общества | БДГ  
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Суд Центрального района Гомеля отказал активисту независимого профсоюза РЭП Виктору Рубцову в рассмотрении жалобы на действия налоговой инспекции, которая требует выплату налога за тунеядство. Люди активно выступают против документа, планируя новые акции протеста.

Как сообщает БелаПАН, сын бывшего политического заключенного Юрия Рубцова Виктор получил от налоговой инспекции «письмо счастья» с требованием уплатить налог на тунеядство. Однако мужчина подал жалобу на действия налоговой инспекции с требованием к суду признать его участвующим в финансировании госрасходов, а декрет президента - не соответствующим Конституции. 

В полученном ответе суда говорится о том, что жалоба активиста рассмотрена не будет так как она является неподведомственной, а сам вопрос - находится в компетенции Конституционного суда страны. 

Сообщается также, что после прошедшего 19 февраля в Гомеле «Марша нетунеядцев» на Рубцова был составлен протокол за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, его будут судить и могут наказать штрафом или административным арестом. Рубцов стал вторым гомельчанином, подавшим жалобу на действия налоговиков: 21 февраля суд прекратил аналогичное дело Александра Семенова в связи с неподведомственностью.

Отметим, что активно выступает против президентского Декрета и еще один гомельчанин. Как сообщает «Радио Свобода», бывший предприниматель Виталий Юрченко с 2015 года собирал подписи за отмену скандального документа. Всегоза это время было собрано 61 тысяча подписей, посылку с ними житель Гомеля отправил в Администрацию президента.

Очередная акция протеста против Декрета №3 пройдет 5 марта в Бресте. Ее организовала партия ОГП. По плану партии, акции «Мы не тунеядцы» пройдут 10 марта – в Молодечно, 11 марта – в Пинске, 12 марта – в Бобруйске, Орше и Рогачеве, 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и на День Воли в Минске. В это же день в Минске акцию собирает Николай Статкевич.

Напомним, первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля в Минске и собрала несколько тысяч человек. Через два дня, 19 февраля, протестами были охвачены Витебск, Гомель, Гродно и Могилев. 26 февраля такие митинги прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, участниками которых стали по разным оценкам от 3000 до 7000 человек. Наиболее многочисленным был митинг в Витебске, где участвовало до 2000 противников декрета.

Кстати, власти пока про отмену указа даже не говорят. Президент по этому поводу после массовых акций (во время которых он отдыхал в Сочи) высказался лишь однажды и то весьма своеобразно: дескать тунеядцев некто использует в своих целях, чтобы разрушить стабильность в стране.

Между тем, сами участники акций протеста президентом недовольны: декрет стал объединяющим фактором для абсолютно всех слоев населения, независимо от политических взглядов.

Местные власти и вовсе заговорили о том, что у злостных неплательщиков налога на тунеядство могут начать описывать имущество уже с 1 июля этого года. Об этом рассказал недавно начальник главного управления юстиции Валентин Макаревич.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Суд Центрального района Гомеля отказал активисту независимого профсоюза РЭП Виктору Рубцову в рассмотрении жалобы на действия налоговой инспекции, которая...

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