Суд Центрального района Гомеля отказал активисту независимого профсоюза РЭП Виктору Рубцову в рассмотрении жалобы на действия налоговой инспекции, которая требует выплату налога за тунеядство. Люди активно выступают против документа, планируя новые акции протеста.

Как сообщает БелаПАН , сын бывшего политического заключенного Юрия Рубцова Виктор получил от налоговой инспекции «письмо счастья» с требованием уплатить налог на тунеядство. Однако мужчина подал жалобу на действия налоговой инспекции с требованием к суду признать его участвующим в финансировании госрасходов, а декрет президента - не соответствующим Конституции.

В полученном ответе суда говорится о том, что жалоба активиста рассмотрена не будет так как она является неподведомственной, а сам вопрос - находится в компетенции Конституционного суда страны.

Сообщается также, что после прошедшего 19 февраля в Гомеле «Марша нетунеядцев» на Рубцова был составлен протокол за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, его будут судить и могут наказать штрафом или административным арестом. Рубцов стал вторым гомельчанином, подавшим жалобу на действия налоговиков: 21 февраля суд прекратил аналогичное дело Александра Семенова в связи с неподведомственностью.

Отметим, что активно выступает против президентского Декрета и еще один гомельчанин. Как сообщает «Радио Свобода», бывший предприниматель Виталий Юрченко с 2015 года собирал подписи за отмену скандального документа. Всегоза это время было собрано 61 тысяча подписей, посылку с ними житель Гомеля отправил в Администрацию президента.

Очередная акция протеста против Декрета №3 пройдет 5 марта в Бресте. Ее организовала партия ОГП. По плану партии, акции «Мы не тунеядцы» пройдут 10 марта – в Молодечно, 11 марта – в Пинске, 12 марта – в Бобруйске, Орше и Рогачеве, 15 марта – в Гродно, Минске и Могилеве, а 25 марта – в Гомеле и на День Воли в Минске. В это же день в Минске акцию собирает Николай Статкевич.

Напомним, первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля в Минске и собрала несколько тысяч человек . Через два дня, 19 февраля, протестами были охвачены Витебск, Гомель, Гродно и Могилев. 26 февраля такие митинги прошли в Барановичах, Бобруйске, Бресте и Витебске, участниками которых стали по разным оценкам от 3000 до 7000 человек. Наиболее многочисленным был митинг в Витебске, где участвовало до 2000 противников декрета.

Кстати, власти пока про отмену указа даже не говорят. Президент по этому поводу после массовых акций (во время которых он отдыхал в Сочи) высказался лишь однажды и то весьма своеобразно: дескать тунеядцев некто использует в своих целях, чтобы разрушить стабильность в стране.

Между тем, сами участники акций протеста президентом недовольны: декрет стал объединяющим фактором для абсолютно всех слоев населения, независимо от политических взглядов.

Местные власти и вовсе заговорили о том, что у злостных неплательщиков налога на тунеядство могут начать описывать имущество уже с 1 июля этого года. Об этом рассказал недавно начальник главного управления юстиции Валентин Макаревич.