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Декрет №3 вызывает недовольство все большего числа граждан
03.03.2017 16:30 — Новости Общества | БДГ
Суд Центрального района Гомеля отказал активисту независимого профсоюза РЭП Виктору Рубцову в рассмотрении жалобы на действия налоговой инспекции, которая требует выплату налога за тунеядство. Люди активно выступают против документа, планируя новые акции протеста.
Как сообщает
В полученном ответе суда говорится о том, что жалоба активиста рассмотрена не будет так как она является неподведомственной, а сам вопрос - находится в компетенции Конституционного суда страны.
Сообщается также, что после прошедшего 19 февраля в Гомеле «Марша нетунеядцев» на Рубцова был составлен протокол за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, его будут судить и могут наказать штрафом или административным арестом. Рубцов стал вторым гомельчанином, подавшим жалобу на действия налоговиков: 21 февраля суд прекратил аналогичное дело Александра Семенова в связи с неподведомственностью.
Отметим, что активно выступает против президентского Декрета и еще один гомельчанин. Как
Очередная акция протеста против Декрета №3 пройдет 5 марта в Бресте. Ее организовала партия ОГП. По плану партии,
Напомним, первая акция протеста «тунеядцев» прошла 17 февраля в Минске и
Кстати, власти пока про отмену указа даже не говорят. Президент по этому поводу после массовых акций (во время которых он отдыхал в Сочи) высказался лишь однажды и то весьма своеобразно: дескать тунеядцев некто использует в своих целях, чтобы разрушить стабильность в стране.
Между тем, сами участники акций протеста президентом недовольны: декрет стал объединяющим фактором для абсолютно всех слоев населения, независимо от политических взглядов.
Местные власти и вовсе заговорили о том, что у злостных неплательщиков налога на тунеядство могут начать описывать имущество уже с 1 июля этого года. Об этом рассказал недавно начальник главного управления юстиции Валентин Макаревич.
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Суд Центрального района Гомеля отказал активисту независимого профсоюза РЭП Виктору Рубцову в рассмотрении жалобы на действия налоговой инспекции, которая...
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