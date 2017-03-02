|
Зону отдыха на Лососянке в Гродно спроектировали студенты
03.03.2017 16:34 — Новости Общества | Tut.by
После сноса более тысячи неузаконенных строений на прибрежной территории реки Лососянка, что за микрорайоном Фолюш, освободилась огромная площадка, на которой можно построить сквер,
Здесь было примерно около тысячи дач.
Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой поручил управлению архитектуры и градостроительства разработать проект новой зоны отдыха, УЖРЭП Октябрьского района нужно изготовить малые архитектурные формы, «Гроднозеленстрою» предусмотреть посадку новых деревьев, разбить клумбы. За разработку проекта новой зоны отдыха взялись молодые специалисты.
Студенты четвертого курса Гродненского политехнического колледжа Евгений Шамов и Даниил Суддал создали эскизные проекты «Благоустройство прилегающих территорий реки Лососянка». Предусмотрены не только прокладка пешеходных дорожек, обустройство спортивных площадок, малых зон отдыха горожан, но и спроектировано расширение русла Лососянки с обустройством заграждения. Предлагается даже соорудить посреди реки обитаемые островки. Лучший проект будет использован при обустройстве зоны отдыха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После сноса более тысячи неузаконенных строений на прибрежной территории реки Лососянка, что за микрорайоном Фолюш, освободилась огромная площадка, на которой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии