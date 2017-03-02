После сноса более тысячи неузаконенных строений на прибрежной территории реки Лососянка, что за микрорайоном Фолюш, освободилась огромная площадка, на которой можно построить сквер, сообщает «Гродненская правда». Дачный поселок , который начали сносить в конце осени минувшего года, находился в живописной пойме реки Лососянка.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Здесь было примерно около тысячи дач. Все строения были незаконными. Власти долгое время обещали снести нелегальный поселок, но местные жители надеялись, что дачи просуществуют еще какое-то время. В этом году около Лососянки появилась строительная техника, которая и начала сносить строения. На их месте вскоре должна появится зона отдыха.

Председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой поручил управлению архитектуры и градостроительства разработать проект новой зоны отдыха, УЖРЭП Октябрьского района нужно изготовить малые архитектурные формы, «Гроднозеленстрою» предусмотреть посадку новых деревьев, разбить клумбы. За разработку проекта новой зоны отдыха взялись молодые специалисты.

Студенты четвертого курса Гродненского политехнического колледжа Евгений Шамов и Даниил Суддал создали эскизные проекты «Благоустройство прилегающих территорий реки Лососянка». Предусмотрены не только прокладка пешеходных дорожек, обустройство спортивных площадок, малых зон отдыха горожан, но и спроектировано расширение русла Лососянки с обустройством заграждения. Предлагается даже соорудить посреди реки обитаемые островки. Лучший проект будет использован при обустройстве зоны отдыха.