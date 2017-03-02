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Пенсии и пособия за 8 марта Белпочта начнет выплачивать раньше
03.03.2017 16:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусский государственный оператор почтовой связи "Белпочта" сообщает о досрочной выплате пенсий и пособий за 8 марта.
Международный женский день 8 марта является в Беларуси выходным днем.
Как отмечается в сообщении Белпочты, почтовые отделения Минска начнут выплату пенсий и пособий за этот день с 4 марта.
Почтовые отделения связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей начнут выплату пенсий и пособий с 7 марта.
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В Минске выплата начнется с 4 марта, в регионах – с 7 марта, сообщает Белпочта.
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