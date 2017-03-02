МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусский государственный оператор почтовой связи "Белпочта" сообщает о досрочной выплате пенсий и пособий за 8 марта.

Международный женский день 8 марта является в Беларуси выходным днем.

Как отмечается в сообщении Белпочты, почтовые отделения Минска начнут выплату пенсий и пособий за этот день с 4 марта.

Почтовые отделения связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей начнут выплату пенсий и пособий с 7 марта.