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Пенсии и пособия за 8 марта Белпочта начнет выплачивать раньше

03.03.2017 16:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар — Sputnik. Белорусский государственный оператор почтовой связи "Белпочта" сообщает о досрочной выплате пенсий и пособий за 8 марта.

Международный женский день 8 марта является в Беларуси выходным днем.

Как отмечается в сообщении Белпочты, почтовые отделения Минска начнут выплату пенсий и пособий за этот день с 4 марта.

Почтовые отделения связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей начнут выплату пенсий и пособий с 7 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске выплата начнется с 4 марта, в регионах – с 7 марта, сообщает Белпочта.

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