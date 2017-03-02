МИНСК, 3 мар – Sputnik. Делегации представителей правоохранительных органов более 15 стран мира прибыли в Минск для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию белорусской милиции, передает корреспондент Sputnik.

В пятницу во Дворе республики пройдет торжественное заседание с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, и концерт.

Как передает корреспондент Sputnik, во дворец уже прибыли сотрудники органов внутренних дел, руководство МВД, ветераны милиции и гости. Начало торжественного собрания намечено на 17:00. В фойе дворца царит праздничная атмосфера, практически все милиционеры в парадной форме, с наградами.



© Sputnik / Виктор Толочко Практически все в парадной форме

За час до начала мероприятия прибыл министр внутренних дел Игорь Шуневич, его заместители.



© Sputnik / Виктор Толочко Гости дворца республики делают памятные фото

Из министров во дворец приехали глава Минфина Владимир Амарин, министр образования Игорь Карпенко, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, заместитель генерального прокурора Алексей Стук, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава МЧС Владимир Ващенко.