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Фотофакт: белорусская милиция отмечает 100-летие

03.03.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Делегации представителей правоохранительных органов более 15 стран мира прибыли в Минск для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию белорусской милиции, передает корреспондент Sputnik.

В пятницу во Дворе республики пройдет торжественное заседание с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, и концерт.

Как передает корреспондент Sputnik, во дворец уже прибыли сотрудники органов внутренних дел, руководство МВД, ветераны милиции и гости. Начало торжественного собрания намечено на 17:00. В фойе дворца царит праздничная атмосфера, практически все милиционеры в парадной форме, с наградами.

Фотофакт: белорусская милиция отмечает 100-летие
© Sputnik / Виктор Толочко
Практически все в парадной форме

За час до начала мероприятия прибыл министр внутренних дел Игорь Шуневич, его заместители.

Фотофакт: белорусская милиция отмечает 100-летие
© Sputnik / Виктор Толочко
Гости дворца республики делают памятные фото

Из министров во дворец приехали глава Минфина Владимир Амарин, министр образования  Игорь Карпенко, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, заместитель генерального прокурора Алексей Стук, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава МЧС Владимир Ващенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Во Дворце республики в Минске на торжественное заседание, посвященное 100-летию белорусской милиции, собрались не только правоохранители, но и руководство страны.

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