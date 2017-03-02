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Фотофакт: белорусская милиция отмечает 100-летие
03.03.2017 16:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Делегации представителей правоохранительных органов более 15 стран мира прибыли в Минск для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию белорусской милиции, передает корреспондент Sputnik.
В пятницу во Дворе республики пройдет торжественное заседание с участием президента Беларуси Александра Лукашенко, и концерт.
Как передает корреспондент Sputnik, во дворец уже прибыли сотрудники органов внутренних дел, руководство МВД, ветераны милиции и гости. Начало торжественного собрания намечено на 17:00. В фойе дворца царит праздничная атмосфера, практически все милиционеры в парадной форме, с наградами.
© Sputnik / Виктор Толочко
Практически все в парадной форме
За час до начала мероприятия прибыл министр внутренних дел Игорь Шуневич, его заместители.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гости дворца республики делают памятные фото
Из министров во дворец приехали глава Минфина Владимир Амарин, министр образования Игорь Карпенко, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко, заместитель генерального прокурора Алексей Стук, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава МЧС Владимир Ващенко.
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Во Дворце республики в Минске на торжественное заседание, посвященное 100-летию белорусской милиции, собрались не только правоохранители, но и руководство страны.
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