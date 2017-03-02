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110 тыс. долларов Казакевича - не самая большая компенсация. Как назначают суммы морального вреда
03.03.2017 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Суд Московского района Минска
Как стало известно TUT.BY, когда речь идет о назначении суммы морального вреда, потерпевшие могут запросить любую сумму, хоть миллион долларов. Однако судья учитывает материальное положение обвиняемого, его семейное положение, есть ли на содержании несовершеннолетние дети…
— У Казакевича нет детей, инвалидности, престарелых родителей, каких-либо обязательств. Ему всего 18 лет, жизнь длинная, и эти обязательства за ним будут тянуться, пока он их не погасит. Вдруг у Казакевича появится наследство? Тогда его арестуют, и с вырученных денег погасят моральный иск потерпевшим, — комментирует TUT.BY один из минских прокуроров.
В таких исках нет давности, поэтому претензии вторая сторона может выставлять и через год, и через два. Даже в случае, когда человек признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение, потерпевшие все равно имеют право требовать с него деньги, точнее, с его опекуна, который на определенное время распоряжается имуществом осужденного. А вот претендовать на деньги, квартиры, машины самого опекуна потерпевшие не могут.
— Моральный иск имеют право предъявить даже к тому, кто осужден к высшей мере наказания — смертной казни. Осужденного расстреляют, исполнители составят акт: если имущества нет, производство прекратят, если есть — обратят в доход потерпевших, — отмечает прокурор. — В моей практике были истории, когда осужденные погашали иск по 10−15 лет. Можно сказать, здесь только два варианта: пока человек не выплатит до конца все деньги или пока не умрет.
Кстати, почти 120 тысяч долларов, которые должен выплатить Казакевич — на самая большая сумма компенсации морального вреда в судебной истории Беларуси. TUT.BY вспомнил громкие дела, когда, по решению, суда пострадавшим должны были выплатить большие компенсации.
2 млрд. рублей: от тела жертвы не осталось почти ничего
Самая большая компенсация морального вреда за последнее время была назначена в феврале 2015 года и составила 2 млрд. рублей (в пересчете
Напомним, летом 2014-го Павел Цинявский и Юлия Соломатина познакомились по интернету. Молодой человек пригласил девушку к себе. Позже, по словам Павла, он поссорился с гостьей и убил ее. Причина конфликта, рассказывал обвиняемый, отказ Юлии от интима. Павел Цинявский заявил, что задушил гостью брючным ремнем. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело жертвы. А подоспевшая «на помощь» его мать чудовищным образом уничтожила внутренние органы девушки. После этого все останки и вещи убитой минчане вынесли в лесополосу неподалеку от дома и сожгли — от тела жертвы не осталось почти ничего.
Кроме того, обвиняемых обязали выплатить 18 млн рублей материального вреда и 15 млн на оплату услуг адвоката.
Имущество Цинявских — квартира по улице Чигладзе в Минске по решению суда должна быть обращена в счет возмещения ущерба.
1 млрд. рублей: родители требовали взыскать с «Экомедсервиса» в десять раз больше
В январе 2014 года суд Октябрьского района Минска вынес постановление в отношении «Экомедсервиса»: медцентр должен был выплатить каждому из
Напомним, 25-летняя жительница Гродно Юлия Кубарева после операции по коррекции формы носа в частном медицинском центре попала в реанимацию 4-й клинической больницы Минска с отеком головного мозга и спустя 4 недели умерла, не выходя из комы.
Медицинский центр также обязали выплатить 74,9 млн рублей (в общей сложности) — в качестве возмещения материального ущерба.
Отметим, родители Кубаревой требовали взыскать с «Экомедсервиса» большие суммы — 74 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба и 10 млрд — морального.
1,1 млрд. рублей: обязанность выплачивать компенсации фактически должна лечь на плечи родственников обвиняемого
В феврале 2016-го Мингорсуд поставил точку в трагедии, которая в ноябре 2014-го произошла в Минске на улице Гая. Суд удовлетворил иск Алексея Низова — сына погибшей в аварии пары. Размер моральной компенсации, которую обвиняемый обязан ему возместить составляет 500 млн рублей, еще по 300 млн — двум его бабушкам. В пересчете по курсу на тот момент — около 51 тысячи долларов всего.
Напомним, утром 8 ноября 2014 года Эдуард Шалкевич на Audi A8
Отметим, по результатам экспертизы, Эдуард Шалкевич совершил в состоянии невменяемости. Поэтому обязанность выплачивать компенсации фактически ляжет на плечи его родственников: отца-пенсионера и супруги.
Все ранее арестованное имущество семьи Шалкевичей обращено в счет возмещения вреда: это автомобили, бытовая техника и другое.
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Суд Московского района Минска приговорил Владислава Казакевича к 15 годам лишения свободы. Обвиняемый также должен возместить потерпевшим моральный вред на сумму...
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