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Лукашенко о МВД: порядок без порядочности не бывает

03.03.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном 100-летию белорусской милиции во Дворце республики в Минске, отметил высокую роль правоохранителей в вопросах обеспечения безопасности в стране.

Лукашенко о МВД: порядок без порядочности не бывает
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: белорусская милиция отмечает 100-летие

"Сотрудники МВД на деле доказали, что, защищая людей, могут действовать решительно, слаженно, профессионально и мужественно, выполнять самые трудные задачи – как подобает ведущему правоохранительному органу страны", – заявил президент. 

Лукашенко также подчеркнул, что белорусская милиция бережет свои традиции и постоянно совершенствуется в соответствии с современными требованиями. 

Президент отметил, что работа белорусской милиции всегда была в фокусе общественного внимания.

"Чем выше престиж МВД, тем весомее авторитет закона и тем крепче вера простого гражданина в справедливость", – подчеркнул глава государства. 

"У вас достаточно полномочий для выполнения задач, но и ответственность за исполнение своих обязанностей большая. Граждане нашей страны хотят, чтобы в стране был порядок", – сказал Лукашенко. 

Глава государства также отметил, что "порядок без порядочности не бывает", это относится в первую очередь к профессиональной и личной безупречности сотрудника милиции. 

"Планка эта высока, но каждый сотрудник органов внутренних дел должен знать – защищая жизнь и права людей, вы обязаны уважать их достоинство и доброе имя", – сказал президент, добавив, что белорусы должны знать – они всегда найдут в милиции помощь и поддержку.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент призвал белорусских милиционеров быть безупречными как в профессиональном, так и личном плане.

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