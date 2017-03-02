|
Лукашенко о МВД: порядок без порядочности не бывает
03.03.2017 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном 100-летию белорусской милиции во Дворце республики в Минске, отметил высокую роль правоохранителей в вопросах обеспечения безопасности в стране.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сотрудники МВД на деле доказали, что, защищая людей, могут действовать решительно, слаженно, профессионально и мужественно, выполнять самые трудные задачи – как подобает ведущему правоохранительному органу страны", – заявил президент.
Лукашенко также подчеркнул, что белорусская милиция бережет свои традиции и постоянно совершенствуется в соответствии с современными требованиями.
Президент отметил, что работа белорусской милиции всегда была в фокусе общественного внимания.
"Чем выше престиж МВД, тем весомее авторитет закона и тем крепче вера простого гражданина в справедливость", – подчеркнул глава государства.
"У вас достаточно полномочий для выполнения задач, но и ответственность за исполнение своих обязанностей большая. Граждане нашей страны хотят, чтобы в стране был порядок", – сказал Лукашенко.
Глава государства также отметил, что "порядок без порядочности не бывает", это относится в первую очередь к профессиональной и личной безупречности сотрудника милиции.
"Планка эта высока, но каждый сотрудник органов внутренних дел должен знать – защищая жизнь и права людей, вы обязаны уважать их достоинство и доброе имя", – сказал президент, добавив, что белорусы должны знать – они всегда найдут в милиции помощь и поддержку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент призвал белорусских милиционеров быть безупречными как в профессиональном, так и личном плане.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии