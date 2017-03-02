МИНСК, 3 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании, посвященном 100-летию белорусской милиции во Дворце республики в Минске, отметил высокую роль правоохранителей в вопросах обеспечения безопасности в стране.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: белорусская милиция отмечает 100-летие

"Сотрудники МВД на деле доказали, что, защищая людей, могут действовать решительно, слаженно, профессионально и мужественно, выполнять самые трудные задачи – как подобает ведущему правоохранительному органу страны", – заявил президент.

Лукашенко также подчеркнул, что белорусская милиция бережет свои традиции и постоянно совершенствуется в соответствии с современными требованиями.

Президент отметил, что работа белорусской милиции всегда была в фокусе общественного внимания.

"Чем выше престиж МВД, тем весомее авторитет закона и тем крепче вера простого гражданина в справедливость", – подчеркнул глава государства.

"У вас достаточно полномочий для выполнения задач, но и ответственность за исполнение своих обязанностей большая. Граждане нашей страны хотят, чтобы в стране был порядок", – сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что "порядок без порядочности не бывает", это относится в первую очередь к профессиональной и личной безупречности сотрудника милиции.

"Планка эта высока, но каждый сотрудник органов внутренних дел должен знать – защищая жизнь и права людей, вы обязаны уважать их достоинство и доброе имя", – сказал президент, добавив, что белорусы должны знать – они всегда найдут в милиции помощь и поддержку.