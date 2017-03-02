50-летний житель Рогачевского района был неоднократно судим за кражи, которые совершал в том числе и в родном селе. И вот в очередной раз, когда мужчина отбывал наказание в СИЗО, его знакомая — 36-летняя односельчанка — решила отомстить за всех, кого он обворовал.

Женщина подожгла дом рецидивиста, но так как сама неоднократно привлекалась к уголовной ответственности сразу же попала в списки подозреваемых. На следствии она созналась в поджоге и полностью признала свою вину.

Суд Рогачевского района признал женщину виновной в умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и приговорил ее к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Также сельчанке назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма, рассказала пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.

Приговор вступил в законную силу.