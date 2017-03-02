﻿ В Рогачевском районе женщина, чтобы отомстить, подожгла дом местного вора и попала в тюрьму. 21.by
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В Рогачевском районе женщина, чтобы отомстить, подожгла дом местного вора и попала в тюрьму

03.03.2017 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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50-летний житель Рогачевского района был неоднократно судим за кражи, которые совершал в том числе и в родном селе. И вот в очередной раз, когда мужчина отбывал наказание в СИЗО, его знакомая — 36-летняя односельчанка — решила отомстить за всех, кого он обворовал.

Женщина подожгла дом рецидивиста, но так как сама неоднократно привлекалась к уголовной ответственности сразу же попала в списки подозреваемых. На следствии она созналась в поджоге и полностью признала свою вину.

Суд Рогачевского района признал женщину виновной в умышленном повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, и приговорил ее к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Также сельчанке назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма, рассказала пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Суд Рогачевского района признал женщину виновной в умышленном повреждении имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, и приговорил ее к 5 годам и 1...

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