МИНСК, 3 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что никаким силам не удастся расколоть белорусское общество.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко о МВД: порядок без порядочности не бывает

"Иллюзий быть не должно: расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление, ни у кого не получится", – заявил глава государства, выступая на торжественном собрании, посвященном 100-летию белорусской милиции в пятницу в Минске.

"И таких попыток с каждым днем все больше. Вы видите, что происходит: мир сошел с ума, и зависть многих толкает нас быть такими, как они. Но на любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ", – сказал Лукашенко.

Обращаясь к присутствующим представителям МВД, президент сказал: "Уверен, что у вас достаточно гражданской зрелости и административного ресурса для того, чтобы поставить преступности надежный заслон".

"Успех здесь прямо зависит от четкости и слаженности ваших действий, от умения грамотно анализировать ситуацию и принимать выверенные решения", – подчеркнул глава государства.

"Мы хорошо понимаем, какая огромная ответственность лежит сегодня на МВД, на всех правоохранительных структурах государства", – отметил Лукашенко, подчеркнув, что это "ответственность за безопасность, стабильное развитие нашей страны".

"Сегодня наша страна, весь народ чествует тех, кто избрал для себя одну самых важных и ответственных профессий – защищать правопорядок и спокойствие наших граждан", – подчеркнул президент.

Он также напомнил, что многое в работе милиции многое остается за кадром – действия сыщиков, труд участковых, сотрудников других служб.

Глава государств отметил, что вопросы, которые приходится решать работникам милиции, особые, от них напрямую зависят не только безопасность белорусских граждан, но и всего государства, устойчивость экономики и нерушимость правовых основ страны.