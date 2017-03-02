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Бывший начальник Барановичского ГАИ Волковыцкий получил 7 лет колонии
03.03.2017 17:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 3 мар — Sputnik. Суд Ляховичского района назначил бывшему исполняющему обязанности начальника Барановичской ГАИ Андрею Волковыцкому, сбившему насмерть женщину, 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила заместитель председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Суд также постановил лишить его права занимать должности на государственной службе.
ДТП с участием Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Двигаясь на автомобиле Opel Zafira, на пешеходном переходе он совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка Ольгу Стрелковскую. Женщина скончалась на месте аварии. Волковыцкий в момент наезда был в состоянии алкогольного опьянения.
Андрею Волковыцкому предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. На суде во вторник обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Кроме того, суд постановил взыскать с Волковыцкого 35 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего и 900 рублей за услуги адвоката. До этого обвиняемый возместил семье 6 тысяч рублей.
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Волковыцкий признал вину и уже возместил семье погибшей 6 тысяч рублей морального вреда.
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