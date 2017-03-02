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В центре Минска появился самолет
03.03.2017 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Уже два дня в центре Минска можно увидеть самолет и вертолет. Раритетные самолет Як-52 и вертолет Ми-2 выставили на Октябрьской площади.
Вероятно, эти образцы авиатехники появились в центре Минска в связи с запланированным на 4 марта парадом, посвященным 100-летию белорусской милиции.
Напомним, мероприятие начнется в 10.00 на Октябрьской площади возле Дворца Республики. В смотре примут участие более 1200 человек и 46 единиц автомобильной и мототехники.
В парадном строю пройдет 17 пеших парадных расчетов, в которых будут представлены самые различные подразделения Министерства внутренних дел: от сотрудников ГАИ до солдат роты почетного караула и милиционеров-кинологов, а также 12 парадных расчетов специальной техники: от раритетных патрульных машин до современных БТРов и внедорожников «Богатырь».
На параде будет также присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко.
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На Октябрьской площади временно установили самолет Як-52 и вертолет Ми-2.
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