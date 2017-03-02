Уже два дня в центре Минска можно увидеть самолет и вертолет. Раритетные самолет Як-52 и вертолет Ми-2 выставили на Октябрьской площади.

Публикация от Lavr  R (@lavr_r) Мар 3 2017 в 5:31 PST

Вероятно, эти образцы авиатехники появились в центре Минска в связи с запланированным на 4 марта парадом, посвященным 100-летию белорусской милиции.

Публикация от Дмитрий (@main_baum) Фев 28 2017 в 12:26 PST

Публикация от Анна Андреевна (@anna_andreevna_____) Фев 28 2017 в 2:57 PST

Напомним, мероприятие начнется в 10.00 на Октябрьской площади возле Дворца Республики. В смотре примут участие более 1200 человек и 46 единиц автомобильной и мототехники.

В парадном строю пройдет 17 пеших парадных расчетов, в которых будут представлены самые различные подразделения Министерства внутренних дел: от сотрудников ГАИ до солдат роты почетного караула и милиционеров-кинологов, а также 12 парадных расчетов специальной техники: от раритетных патрульных машин до современных БТРов и внедорожников «Богатырь».

На параде будет также присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко.