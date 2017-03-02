В Беларуси почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга .

К памятнику в Минске возложили цветы и венки. Министр внутренних дел Беларуси вручил родным погибших стражей порядка посмертные награды. Для семей провели экскурсии в музее МВД. Вечером для них пройдет концерт.

«Здесь были и близкие тех сотрудников, которые отдали свои жизни. Для органов внутренних дел память о тех, кто ушел из жизни, выполняя свои обязанности, защитил кого-то, отдав свою жизнь, всегда находится в приоритете», - отметил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Александр Кобрусев.

Завтра белорусская милиция отметит 100-летний юбилей . По всей стране наградят лучших сотрудников. Центр города в утренние часы перекроют - там пройдет парад.