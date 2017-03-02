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В Беларуси вспомнили милиционеров, отдавших жизнь на службе

03.03.2017 17:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга.

К памятнику в Минске возложили цветы и венки. Министр внутренних дел Беларуси вручил родным погибших стражей порядка посмертные награды. Для семей провели экскурсии в музее МВД. Вечером для них пройдет концерт.

«Здесь были и близкие тех сотрудников, которые отдали свои жизни. Для органов внутренних дел память о тех, кто ушел из жизни, выполняя свои обязанности, защитил кого-то, отдав свою жизнь, всегда находится в приоритете», - отметил заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Александр Кобрусев.

Завтра белорусская милиция отметит 100-летний юбилей. По всей стране наградят лучших сотрудников. Центр города в утренние часы перекроют - там пройдет парад.

 
Теги: Минск
 
 
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К памятнику в Минске возложили цветы и венки. Министр внутренних дел Беларуси вручил родным погибших стражей порядка посмертные награды.

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