Белорусская милиция в «лихих» 90-х сумела обеспечить правопорядок и возродить авторитет государств, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 3 марта, выступая на торжественном собрании в честь 100-летия образования белорусской милиции. Он отметил, что расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку ни у кого не получится. Но такие попытки будут постоянно, предает слова президента его пресс-служба.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Президент напомнил, что первые годы становления милиции во время образования независимой Беларуси проходили в условиях почти полного обвала экономики и деградации всех сфер жизни общества.

«Плюс к этому разгул преступности и очевидная слабость власти — такова картина начала „лихих“ девяностых годов. Белорусскому народу понадобилась защита, понадобилось надежное плечо. И мы с вами сумели вернуть уверенность народа в завтрашнем дне, обеспечить правопорядок и возродить авторитет государства», — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что за время своего существования белорусская милиция делами и поступками завоевала авторитет и всенародную поддержку. Милиции нужно дорожить доверием граждан и ежедневно его укреплять, отметил президент.

Он обратил внимание, что работа органов внутренних дел всегда в фокусе общественного внимания: «Милиция — это важнейший государственный институт. Он таким должен быть на деле: чем выше престиж МВД, тем весомее авторитет закона и тем крепче вера простого гражданина в справедливость».

Вместе с тем, отметил глава государства, порядка без порядочности не бывает. «Это относится в первую очередь к профессиональной и личной безупречности сотрудника милиции. Планка эта высокая, но каждый сотрудник органов внутренних дел должен знать — защищая жизнь и права людей, вы обязаны уважать их достоинство и доброе имя», — подчеркнул он.

«Объективно оценивая работу Министерства внутренних дел в наши дни, мы можем честно сказать, что белорусская милиция сегодня обеспечивает должный уровень общественной безопасности в стране, уверенно контролирует обстановку. Способна упредить обострение криминогенной ситуации, защитить общество и каждого гражданина от любых преступных посягательств», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что гости нашей страны не только не скрывают восторга от ее природной и рукотворной красоты, но и высоко ценят спокойствие, порядок и безопасность на улицах городов и сел. «По уровню безопасности жизни. Такой оценкой могут похвастаться далеко не все развитые государства», — обратил внимание президент.

Но, по словам Александра Лукашенко, имеющиеся успехи не должны стать поводом для успокоения. Так, актуальными остаются ряд негативных явлений, а некоторые виды преступности приобретают отчетливо выраженную международную окраску и транснациональный характер.

«Иллюзий сегодня быть не должно: расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление ни у кого не получится. Но каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше. Вы видите, что происходит вокруг. Мир сошел с ума. И если не зависть, то непонимание того, что происходит в нашей стране, толкает многих к тому, чтобы и мы были такие, как они. И вот тут мы не должны пасть на колени. Мы должны удержать свою страну и защитить свой народ. И я уверен, мы это сделаем. На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ», — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, на МВД и всех правоохранительных структурах в целом лежит огромная ответственность за безопасность и стабильное развитие Беларуси.