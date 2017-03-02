Через полтора месяца начнется капитальный ремонт проспекта Космонавтов. Проектная документация сейчас проходит экспертизу. Об этом стало известно во время брифинга, который прошел в Гомельском облисполкоме, с участием представителей, УКСа города Гомеля, ПКП «Гомелдорпроект» и областной ГАИ.





Специалисты обратили внимание на то, что серьезных расширений проспект не ожидает, и основные геометрические параметры улицы не изменятся.

— Мы говорим о капитальном ремонте с устройством дополнительных полос и уширением дороги на нескольких участках: первая очередь — от улицы Могилевской до Осипова и от Озерной до Б. Царикова, вторая очередь — от Осипова до Озерной, третья — ремонт Сельмашевского путепровода, — сказал директор ПКП «Гомельдорпроект» Алексей Сухарков.

Кроме того, по проекту на проспекте предусмотрены работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия, устройство остановок общественного транспорта в карманах, по необходимости — замена бордюрного камня и тротуаров. У здания корпуса Гомельского государственного медуниверситета появится новая остановка, отсутствие которой приносило жителям близлежащих домов определенные неудобства.

Проспект Космонавтов — это въезд в город с автодороги М-5 Минск-Гомель. Чтобы направить транспорт по этой дороге в центр, предусматривается внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением по принципу «зеленая волна». По словам директора УКСа города Гомеля Владимира Сеноженского, также будет наведен порядок на прилегающих территориях, отремонтированы заезды во дворы с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Капремонт проспекта повлияет и на улучшение безопасности дорожного движения, считает начальник Межрайонного отдела организации дорожного движения областной ГАИ Руслан Колесников:

— Есть на проспекте Космонавтов отдельные проблемные участки, где автобусные остановки расположены не в уширении в виде открытого кармана, поэтому общественный транспорт останавливается прямо на полосе движения, чем создает проблему для основного потока. Некоторые отрезки дороги являются местами концентрации ДТП, которые возникают именно по причине того, что не отведены отдельные лево-поворотные полосы. Капремонт эти проблемы решит.

На время проведения работ движение транспорта на проспекте Космонавтов полностью перекрываться не будет, за исключением случаев, когда будет устраиваться асфальтобетонное покрытие.