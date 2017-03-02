Состояние двух женщин, которые пострадали 25 февраля при взрыве на сахарном комбинате в Скиделе и сейчас находятся в Гродненской БСМП, остается тяжелым, сообщает БЕЛТА.



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«Две пациентки, которые находятся в больнице в Гродно, остаются в тяжелом состоянии. Женщины находятся в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в больнице есть все необходимое для этого», — сообщил главный врач больницы Сергей Лазаревич.

Ранее к двум пострадавшим, которые продолжают лечение в Гродно, выезжали для консультаций специалисты из ожогового центра.

Напомним, ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работниц комбината (возраста 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы. Позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

На предприятии коллеги пострадавших решили сдать кровь, так как при лечении ожоговых травм требуется большое количество препаратов крови для переливания .

Донорами хотели стать около 190 человек, но подошли только 90 из них. Кровь транспортируют в Республиканский ожоговый центр не только для сотрудниц сахарного комбината, но и для других нуждающихся.