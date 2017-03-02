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Состояние двух пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате остается очень тяжелым

03.03.2017 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Состояние двух женщин, которые пострадали 25 февраля при взрыве на сахарном комбинате в Скиделе и сейчас находятся в Гродненской БСМП, остается тяжелым, сообщает БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

«Две пациентки, которые находятся в больнице в Гродно, остаются в тяжелом состоянии. Женщины находятся в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в больнице есть все необходимое для этого», — сообщил главный врач больницы Сергей Лазаревич.

Ранее к двум пострадавшим, которые продолжают лечение в Гродно, выезжали для консультаций специалисты из ожогового центра.

Напомним, ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе произошел взрыв пылевоздушной смеси. Пять работниц комбината (возраста 42−54 года) получили ожоги (от 50% тела и выше), баротравмы и были госпитализированы. Позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

На предприятии коллеги пострадавших решили сдать кровь, так как при лечении ожоговых травм требуется большое количество препаратов крови для переливания.

Донорами хотели стать около 190 человек, но подошли только 90 из них. Кровь транспортируют в Республиканский ожоговый центр не только для сотрудниц сахарного комбината, но и для других нуждающихся.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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