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Состояние двух пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате остается очень тяжелым
03.03.2017 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Состояние двух женщин, которые пострадали 25 февраля при взрыве на сахарном комбинате в Скиделе и сейчас находятся в Гродненской БСМП, остается тяжелым,
«Две пациентки, которые находятся в больнице в Гродно, остаются в тяжелом состоянии. Женщины находятся в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, в больнице есть все необходимое для этого», — сообщил главный врач больницы Сергей Лазаревич.
Ранее к двум пострадавшим, которые продолжают лечение в Гродно,
Напомним, ночью 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе
На предприятии коллеги
Донорами хотели стать около 190 человек, но подошли только 90 из них. Кровь транспортируют в Республиканский ожоговый центр не только для сотрудниц сахарного комбината, но и для других нуждающихся.
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Две пациентки, которые находятся в больнице в Гродно, остаются в тяжелом состоянии. Женщины находятся в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких,...
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