МИНСК, 3 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему коллеге Петру Порошенко, а также родным и близким погибших в результате трагедии на шахте "Степная", сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

По информации пресс-службы, соболезнования глава государства принес от имени белорусского народа и от себя лично.

"В Беларуси с глубокой скорбью воспринято известие о человеческих жертвах в результате трагического происшествия на шахте "Степная" в селе Глухов Львовской области Украины", – говорится в соболезновании.

По данным украинской госслужбы по ЧС, авария произошла в 12:46 (13:46 по минскому времени) в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 метров, в 119 конвейере. В результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 человека, на аварийном участке – 34 горняка, из которых восемь погибли, шестеро с травмами были подняты на поверхность. При этом очень тяжелые травмы получили девять человек.

В Украине 3 марта по всей стране был объявлен траур.