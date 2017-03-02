﻿ Лукашенко о взрыве на шахте "Степная": глубоко скорбим о жертвах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко о взрыве на шахте "Степная": глубоко скорбим о жертвах

03.03.2017 18:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования своему коллеге Петру Порошенко, а также родным и близким погибших в результате трагедии на шахте "Степная", сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко о взрыве на шахте "Степная": глубоко скорбим о жертвах
© Sputnik Игорь Маслов
Авария на шахте "Степная" на Украине: 8 горняков погибли, 6 пострадали

По информации пресс-службы, соболезнования глава государства принес от имени белорусского народа и от себя лично.

"В Беларуси с глубокой скорбью воспринято известие о человеческих жертвах в результате трагического происшествия на шахте "Степная" в селе Глухов Львовской области Украины", – говорится в соболезновании.

По данным украинской госслужбы по ЧС, авария произошла в 12:46 (13:46 по минскому времени) в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 метров, в 119 конвейере. В результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте работало 172 человека, на аварийном участке – 34 горняка, из которых восемь погибли, шестеро с травмами были подняты на поверхность. При этом очень тяжелые травмы получили девять человек.

В Украине 3 марта по всей стране был объявлен траур.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На шахте во время взрыва работало 172 человека, на аварийном участке – 34 горняка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Состояние двух пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате остается очень тяжелым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика