﻿ Несанкционированный митинг в защиту Куропат прошел в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Несанкционированный митинг в защиту Куропат прошел в Минске

03.03.2017 18:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 мар – Sputnik. Митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты прошел вечером в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Несанкционированный митинг в защиту Куропат прошел в Минске
© Sputnik/ Виктор Толочко
Лаптев: активисты согласились - на спорном месте не было расстрелов

Конфликт вокруг строительства на улице Мирошниченко в Минске разгорелся почти две недели назад: активисты разбили лагерь у стройплощадки и призывали остановить возведение бизнес-центра. На текущей неделе владелец компании-застройщика заявил, что решил не возводить около Куропат бизнес-центр и вывел со стройплощадки всю технику. 

Так называемый общегородской митинг в зашиту Куропат прошел уже после этого заявления застройщика – в пятницу. Десятки людей собрались у забора стройплощадки, где активисты установили палаточный лагерь и развесили плакаты с информацией о месте трагедии.

В начале митинга на нем выступил лидер не зарегистрированной в Беларуси общественной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич, который предложил всем исполнить гимп "Магутны божа". 

В ходе акции представители оппозиции высказались против строительства "на костях". В конце митинга для собравшихся активистов и местных жителей сыграла белорусская исполнительница Naka – специально для этого у палаточного городка поставили пианино. 

Сотрудников правоохранительных органов на мероприятии не было, хоть он и не был санкционирован городскими властями.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не санкционированную властями города акцию протеста провели прямо у ограды строительной площадки на улице Мирошниченко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мариуполь - город, который заменил Донецк. Как изменилась Украина после СССР. Часть II
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика