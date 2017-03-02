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Несанкционированный митинг в защиту Куропат прошел в Минске
03.03.2017 18:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты прошел вечером в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Так называемый общегородской митинг в зашиту Куропат прошел уже после этого заявления застройщика – в пятницу. Десятки людей собрались у забора стройплощадки, где активисты установили палаточный лагерь и развесили плакаты с информацией о месте трагедии.
В начале митинга на нем выступил лидер не зарегистрированной в Беларуси общественной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич, который предложил всем исполнить гимп "Магутны божа".
В ходе акции представители оппозиции высказались против строительства "на костях". В конце митинга для собравшихся активистов и местных жителей сыграла белорусская исполнительница Naka – специально для этого у палаточного городка поставили пианино.
Сотрудников правоохранительных органов на мероприятии не было, хоть он и не был санкционирован городскими властями.
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Не санкционированную властями города акцию протеста провели прямо у ограды строительной площадки на улице Мирошниченко.
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