МИНСК, 3 мар – Sputnik. Митинг против строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты прошел вечером в пятницу в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Конфликт вокруг строительства на улице Мирошниченко в Минске разгорелся почти две недели назад: активисты разбили лагерь у стройплощадки и призывали остановить возведение бизнес-центра. На текущей неделе владелец компании-застройщика заявил, что решил не возводить около Куропат бизнес-центр и вывел со стройплощадки всю технику.

Так называемый общегородской митинг в зашиту Куропат прошел уже после этого заявления застройщика – в пятницу. Десятки людей собрались у забора стройплощадки, где активисты установили палаточный лагерь и развесили плакаты с информацией о месте трагедии.

В начале митинга на нем выступил лидер не зарегистрированной в Беларуси общественной организации "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич, который предложил всем исполнить гимп "Магутны божа".

В ходе акции представители оппозиции высказались против строительства "на костях". В конце митинга для собравшихся активистов и местных жителей сыграла белорусская исполнительница Naka – специально для этого у палаточного городка поставили пианино.

Сотрудников правоохранительных органов на мероприятии не было, хоть он и не был санкционирован городскими властями.