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Лукашенко: Милиция в «лихих» 90-х возродила авторитет Беларуси
03.03.2017 18:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил торжественное собрание в честь 100-летия образования
«Плюс к этому разгул преступности и очевидная слабость власти – такова картина начала «лихих» девяностых годов. Белорусскому народу понадобилась защита, понадобилось надежное плечо. И мы с вами сумели вернуть уверенность народа в завтрашнем дне, обеспечить правопорядок и возродить авторитет государства», - заявил Лукашенко.
По его словам, вся история ОВД – это «героическая летопись самоотверженного и беззаветного служения Отечеству многих поколений лучших его сыновей и дочерей».
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