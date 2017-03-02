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Лукашенко: Милиция в «лихих» 90-х возродила авторитет Беларуси

03.03.2017 18:53 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил торжественное собрание в честь 100-летия образования белорусской милиции. Там глава республики отметил вклад правоохранителей в возрождения авторитета государства, сообщает РИА «Новости».

«Плюс к этому разгул преступности и очевидная слабость власти – такова картина начала «лихих» девяностых годов. Белорусскому народу понадобилась защита, понадобилось надежное плечо. И мы с вами сумели вернуть уверенность народа в завтрашнем дне, обеспечить правопорядок и возродить авторитет государства», - заявил Лукашенко.

По его словам, вся история ОВД – это «героическая летопись самоотверженного и беззаветного служения Отечеству многих поколений лучших его сыновей и дочерей».

Профессия криминалист
 
 
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Президент республики выступил на торжественном собрании в честь 100-летия образования белорусской милиции.

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