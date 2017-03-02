Витебские следователи устанавливают похитителя денег из банкомата в областном центре, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Фото: Следственный комитет

Инцидент произошел в один из дней в июле 2016 года, в промежуток времени с 14.00 до 16.30. Неизвестный человек воспользовался пластиковой картой, принадлежащей 52-летней жительнице Витебска, и похитил 23 рубля из банкомата на улице Ленина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники).

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшую, изъяли записи камер наружного наблюдения.

Если вам что-то известно о местонахождении или личности мужчины, который изображен на фотографии у банкомата в момент снятия денег, или вам знаком этот мужчина, сообщите в городской отдел Следственного комитета по адресу: Витебск, пр. Московский, д. 51а или позвоните по телефону: 8 (0212) 46-22-04.