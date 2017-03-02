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В Витебске ищут похитителя денег из банкомата

03.03.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебские следователи устанавливают похитителя денег из банкомата в областном центре, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.


Фото: Следственный комитет

Инцидент произошел в один из дней в июле 2016 года, в промежуток времени с 14.00 до 16.30. Неизвестный человек воспользовался пластиковой картой, принадлежащей 52-летней жительнице Витебска, и похитил 23 рубля из банкомата на улице Ленина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники).

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшую, изъяли записи камер наружного наблюдения.

Если вам что-то известно о местонахождении или личности мужчины, который изображен на фотографии у банкомата в момент снятия денег, или вам знаком этот мужчина, сообщите в городской отдел Следственного комитета по адресу: Витебск, пр. Московский, д. 51а или позвоните по телефону: 8 (0212) 46-22-04.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел в один из дней в июле 2016 года, в промежуток времени с 14.00 до 16.30.

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