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В Витебске ищут похитителя денег из банкомата
03.03.2017 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Витебские следователи устанавливают похитителя денег из банкомата в областном центре, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.
Инцидент произошел в один из дней в июле 2016 года, в промежуток времени с 14.00 до 16.30. Неизвестный человек воспользовался пластиковой картой, принадлежащей 52-летней жительнице Витебска, и похитил 23 рубля из банкомата на улице Ленина.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники).
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и потерпевшую, изъяли записи камер наружного наблюдения.
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Инцидент произошел в один из дней в июле 2016 года, в промежуток времени с 14.00 до 16.30.
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