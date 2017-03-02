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Милым дамам: на 8 Марта женщины тоже получат "консервы" с носками
03.03.2017 19:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 3 мар – Sputnik. Брестский чулочный комбинат, как и перед 23 февраля, выпустил серию женских носков в консервных банках к Международному женскому дню 8 Марта.
© Фото: Брестский чулочный комбинат
В каждую подарочную банку закатали один из восьми видов носков. Какая именно пара попадется, женщина узнает только после открытия "консервы". Кроме того, подарок будет продаваться с сюрпризом внутри.
"В каждой баночке вас ждет открытка с одним из "волшебных слов" и сладкий подарок – маленькая конфетка", – говорится в сообщении предприятия.
Банки с женскими носками имеют три разных базовых цвета, по которому также нельзя будет определить, что находится внутри. Стоить такой подарок будет 3 рубля 49 копеек. В дополнение к "консервам", БЧК выпустил еще один сюрприз для женщин – деревянные шкатулки, в которых запаковано шесть пар женских носков, перевязанных ленточками.
Баночки и шкатулки будут продаваться в фирменных магазинах предприятия с 4 марта. 50 шкатулок поступят на прилавки сети одного крупного розничного оператора.
Ранее Брестский чулочный комбинат выпустил партию "законсервированных" мужских носков к 23 февраля в размере 3 тысяч банок. Необычный подарок быстро раскупили.
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Серия женских носков поступит в продажу ограниченной партией и будет доступна только в фирменных магазинах предприятия.
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