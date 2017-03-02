БРЕСТ, 3 мар – Sputnik. Брестский чулочный комбинат, как и перед 23 февраля, выпустил серию женских носков в консервных банках к Международному женскому дню 8 Марта.



© Фото: Брестский чулочный комбинат Брестская "чулочка" законсервировала мужские носки перед 23 февраля

В каждую подарочную банку закатали один из восьми видов носков. Какая именно пара попадется, женщина узнает только после открытия "консервы". Кроме того, подарок будет продаваться с сюрпризом внутри.

"В каждой баночке вас ждет открытка с одним из "волшебных слов" и сладкий подарок – маленькая конфетка", – говорится в сообщении предприятия.

Банки с женскими носками имеют три разных базовых цвета, по которому также нельзя будет определить, что находится внутри. Стоить такой подарок будет 3 рубля 49 копеек. В дополнение к "консервам", БЧК выпустил еще один сюрприз для женщин – деревянные шкатулки, в которых запаковано шесть пар женских носков, перевязанных ленточками.

Баночки и шкатулки будут продаваться в фирменных магазинах предприятия с 4 марта. 50 шкатулок поступят на прилавки сети одного крупного розничного оператора.

Ранее Брестский чулочный комбинат выпустил партию "законсервированных" мужских носков к 23 февраля в размере 3 тысяч банок. Необычный подарок быстро раскупили.