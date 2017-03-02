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Казакевич должен выплатить $115 тыс. за моральный ущерб
03.03.2017 19:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар – Sputnik. Минский городской суд решил взыскать с Владислава Казакевича, совершившего нападение с бензопилой на посетителей ТЦ "Новая Европа", в возмещение морального вреда пострадавшим более 220 тысяч белорусских рублей, сообщил в пятницу Верховный суд республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минский городской суд 3 марта приговорил бывшего студента первого курса МИТСО Владислава Казакевича, устроившего кровавую резню в ТЦ,
Кроме того, суд решил взыскать с Казакевича и моральный ущерб пострадавшим – 220050 рублей, то есть более 150 тысяч долларов США в эквиваленте. Большая часть денег присуждена родственникам убитой в ТЦ "Новая Европа" женщине.
Как напомнили в Верховном суде, вынесенный Казакевичу приговор в законную силу не вступил: он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ВС в течение 10 суток.
Трагедия в столичном торговом центре случилась 8 октября прошлого года: 17-летний студент-первокурсник МИТСО
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Моральный ущерб к осужденному заявляли родственники погибшей, а также другие пострадавшие из ТЦ "Новая Европа".
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