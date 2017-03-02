МИНСК, 3 мар – Sputnik. Минский городской суд решил взыскать с Владислава Казакевича, совершившего нападение с бензопилой на посетителей ТЦ "Новая Европа", в возмещение морального вреда пострадавшим более 220 тысяч белорусских рублей, сообщил в пятницу Верховный суд республики.



© Sputnik / Виктор Толочко На оглашение приговора Казакевичу его мать не пришла

Минский городской суд 3 марта приговорил бывшего студента первого курса МИТСО Владислава Казакевича, устроившего кровавую резню в ТЦ, к 15 годам лишения свободы . Отбывать наказание молодой человек, который был признан вменяемым, будет в колонии на условиях общего режима.

Кроме того, суд решил взыскать с Казакевича и моральный ущерб пострадавшим – 220050 рублей, то есть более 150 тысяч долларов США в эквиваленте. Большая часть денег присуждена родственникам убитой в ТЦ "Новая Европа" женщине.

Как напомнили в Верховном суде, вынесенный Казакевичу приговор в законную силу не вступил: он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ВС в течение 10 суток.

Трагедия в столичном торговом центре случилась 8 октября прошлого года: 17-летний студент-первокурсник МИТСО с бензопилой и топором напал на посетителей и продавщиц "Новой Европы". В результате одна женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, еще двое получили ранения.