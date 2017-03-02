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Казакевич должен выплатить $115 тыс. за моральный ущерб

03.03.2017 19:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мар – Sputnik. Минский городской суд решил взыскать с Владислава Казакевича, совершившего нападение с бензопилой на посетителей ТЦ "Новая Европа", в возмещение морального вреда пострадавшим более 220 тысяч белорусских рублей, сообщил в пятницу Верховный суд республики.

Казакевич должен выплатить 5 тыс. за моральный ущерб
© Sputnik / Виктор Толочко
На оглашение приговора Казакевичу его мать не пришла

Минский городской суд 3 марта приговорил бывшего студента первого курса МИТСО Владислава Казакевича, устроившего кровавую резню в ТЦ, к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек, который был признан вменяемым, будет в колонии на условиях общего режима.

Кроме того, суд решил взыскать с Казакевича и моральный ущерб пострадавшим – 220050 рублей, то есть более 150 тысяч долларов США в эквиваленте. Большая часть денег присуждена родственникам убитой в ТЦ "Новая Европа" женщине.

Как напомнили в Верховном суде, вынесенный Казакевичу приговор в законную силу не вступил: он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ВС в течение 10 суток.

Трагедия в столичном торговом центре случилась 8 октября прошлого года: 17-летний студент-первокурсник МИТСО с бензопилой и топором напал на посетителей и продавщиц "Новой Европы". В результате одна женщина от полученных травм погибла на месте происшествия, еще двое получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Моральный ущерб к осужденному заявляли родственники погибшей, а также другие пострадавшие из ТЦ "Новая Европа".

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