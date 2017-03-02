﻿ Блестки, помада и волнение. Фоторепортаж с соревнований юных чирлидерских команд в Гродно. 21.by
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Блестки, помада и волнение. Фоторепортаж с соревнований юных чирлидерских команд в Гродно

03.03.2017 19:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно прошли соревнования республиканской лиги по чирлидингу. Недавно чирлидинг был признан, как вид спорта и включен в соответствующий реестр Беларуси, поэтому гродненские состязания впервые прошли, как полноценное спортивное мероприятие.


Днем 3 марта в спортивном зале лицея № 1 было многолюдно. Ребята в ярких костюмах готовились к своим выступлениям и повторяли элементы своих номеров. Соревнования проводились по 2 номинациям: чирлидинг шоу команда и фристайл пом команда в двух возрастных группах. Жюри учитывали уровень хореографического исполнения, технику исполнения специальных фигур и пирамид, а также энергичность и зажигательность кричалок.











Победители в каждой возрастной категории представят гродненскую область на соревнованиях Республиканской Лиги по чирлидингу, которые состоятся 2 апреля 2017 года во Дворце спорта.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошли соревнования республиканской лиги по чирлидингу. Недавно чирлидинг был признан, как вид спорта и включен в соответствующий реестр Беларуси,...

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