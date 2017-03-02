В Гродно прошли соревнования республиканской лиги по чирлидингу. Недавно чирлидинг был признан, как вид спорта и включен в соответствующий реестр Беларуси, поэтому гродненские состязания впервые прошли, как полноценное спортивное мероприятие.





Днем 3 марта в спортивном зале лицея № 1 было многолюдно. Ребята в ярких костюмах готовились к своим выступлениям и повторяли элементы своих номеров. Соревнования проводились по 2 номинациям: чирлидинг шоу команда и фристайл пом команда в двух возрастных группах. Жюри учитывали уровень хореографического исполнения, технику исполнения специальных фигур и пирамид, а также энергичность и зажигательность кричалок.









































Победители в каждой возрастной категории представят гродненскую область на соревнованиях Республиканской Лиги по чирлидингу, которые состоятся 2 апреля 2017 года во Дворце спорта.