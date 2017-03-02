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В Бресте задержали двух участников "Марша нетунеядцев"
03.03.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by
3 марта в Бресте за участие в
Около 18.30 на улице милиционеры задержали брестского активиста Андрея Шарендо, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. Собеседник отметил, что ранее Андрея Шарендо вызывали в опорный пункт милиции, чтобы тот дал объяснения по поводу участия в несанкционированном марше нетунеядцев.
«В Ленинском РОВД подтвердили, что Андрей Шарендо находится у них по административному делу. Какому — не уточнили», — пояснил правозащитник.
Роман Кисляк также добавил, что 3 марта в Бресте задержали активистку Объединенной гражданской партии Наталью Папкову. К девушке подошли, когда та вышла из дома. Два сотрудника милиции посадили ее в гражданский автомобиль и увезли. Сейчас она находится в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера, сообщил Роман Кисляк.
В пресс-службе УВД Брестского облисполкома TUT.BY подтвердили, что Андрей Шарендо находится в Ленинском РОВД Бреста.
Активистов задержали в преддверии очередной несанкционированной акции против декрета о "тунеядцах", которая запланирована на выходные.
В конце февраля появилась информация, что общественных активистов и политиков вызывают в милицию, чтобы составить
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Активистов задержали за день до очередного незапланированного марша.
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