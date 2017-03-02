Правоохранители задержали жителя Бреста, который вел интимную интернет-переписку с несовершеннолетними и демонстрировал обнаженные гениталии, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Жертвами злоумышленника с июня по октябрь прошлого года стали 150 детей и подростков в возрасте до 14 лет. Мужчина вступал в переписку интимного характера. Отдельным собеседникам он высылал фотографии и видеоролики порнографического содержания.

С некоторыми из своих собеседников, малолетними девочками, он мог встретиться на улице и продемонстрировать обнаженные гениталии.

В 2016 году на территории области жертвами педофилов стали 22 подростка, 8 из которых даже не достигли возраста 14 лет, сообщили в областной милиции.