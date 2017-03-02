﻿ Житель Бреста вел с детьми интимную переписку по интернету и отправлял им порнографию. 21.by
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Житель Бреста вел с детьми интимную переписку по интернету и отправлял им порнографию

03.03.2017 20:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранители задержали жителя Бреста, который вел интимную интернет-переписку с несовершеннолетними и демонстрировал обнаженные гениталии, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Жертвами злоумышленника с июня по октябрь прошлого года стали 150 детей и подростков в возрасте до 14 лет. Мужчина вступал в переписку интимного характера. Отдельным собеседникам он высылал фотографии и видеоролики порнографического содержания.

С некоторыми из своих собеседников, малолетними девочками, он мог встретиться на улице и продемонстрировать обнаженные гениталии.

В 2016 году на территории области жертвами педофилов стали 22 подростка, 8 из которых даже не достигли возраста 14 лет, сообщили в областной милиции.

 
Теги: Брест
 
 
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Жертвами злоумышленника с июня по октябрь прошлого года стали 150 детей и подростков в возрасте до 14 лет.

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