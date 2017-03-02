В 950-летний юбилей битвы на Немиге в Верхнем городе прошел исторический фестиваль «Рыцарство во все времена». Прямо возле Ратуши можно было увидеть бои реконструкторов как в средневековых образах, так и образах шляхты. Мы побывали на мероприятии с участием главы города Андрея Шорца, а также узнали, почему фестиваль решили проводить в рабочее время пятницы.





Фестиваль представлял собой выступления и бои из разных эпох в исполнении белорусских реконструкторов. Минчанам показали сражения викингов, рыцарей, белорусской шляхты и воинов времен Наполеона. Ведущий шутил, рассказывал про «стракатую» минскую шляхту и вовлекал публику в участие: кто-то из пришедших танцевал, кто-то участвовал в битвах. Зрители и артисты находились в непосредственной близости друг к другу. Главным инициатором праздника стал бывший замдиректора Музея истории Минска, а ныне депутат Палаты представителей Михаил Милованов.





















Правда, нельзя сказать, что в рабочее время на фестиваль пришло много народу. Андрей Шорец говорит, что они специально решили сделать мероприятие именно в пятницу, а не в выходной.

«Если мы празднуем дату 3 марта, то нужно четко следовать истории», — пояснил глава города.

Отмечаем, что в таком случае можно было сделать фестиваль хотя бы на пару часов позже, чтобы люди могли прийти сюда после короткой рабочей пятницы. Шорец говорит, что в таком случае это могло бы помешать православным, которые приходят в собор на вечернюю службу.





















Со следующей же недели похожие исторические фестивали будут проходить в Верхнем городе исключительно по выходным, заверил глава Минска. Сегодняшнее мероприятие можно считать в том числе тренировкой.

Несмотря на неустойчивую погоду и немногочисленность публики, люди достаточно активно реагировали на происходящее. На фестивале можно было узнать и увидеть много нового, сфотографироваться, посмеяться и даже поучаствовать в боях.





















«Хочешь потрогать», — спрашивает отец у маленького мальчика, показывая на меч одного из реконструкторов. Ребенок испуганно пятится, но потом берется за рукоятку и уже не хочет ее отпускать.

«А наша менская шляхта любіць красавацца так, каб аб гэтым потым казалі гадоў сто», — слышится с импровизированной сцены прямо возле Ратуши.



