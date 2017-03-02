Жители Беларуси 3 марта отмечают историческую дату - день рождения столицы, которая ровно 950 лет назад впервые упоминается в древней «Повести временных лет». Тогда город назывался Менском, передает «МИР 24».

В 1067 году на берегах Немиги состоялось сражение между армиями полоцкого князя Всеслава Чародея и киевских князей Ярославовичей. С этого времени и начинается летоисчисление города. Сегодня в современном Минске скрестили мечи воины: от средневековых времен до конца XIX века. Так прошел фестиваль исторической реконструкции «Рыцарство во все времена», а белорусские клубы показали публике мастер-классы по кузнечному мастерству, лучному тиру и сражению.

«Мы считаем, что мы единое целое и единая страна. Реконструкция под названием «Рыцарства по все времена» показывает, что идеалы рыцарства до сих пор актуальны», - сказал организатор фестиваля исторической реконструкции Михаил Милованов.

Второй раз официальный День города белорусская столица будет отмечать 9 сентября.