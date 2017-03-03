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Военное образование: грани сотрудничества СНГ

03.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому устанавливаются ежегодные квоты для приема в специальные вузы Росгвардии студентов из государств — участников СНГ.

Как сообщил интернет-портал СНГ, согласно положениям этого документа, обучение в военных заведениях при Национальной гвардии на безвозмездной основе ежегодно будет проходить до 30 человек. Еще 40 абитуриентов будут приняты в вузы при Росгвардии на льготной основе (подразумевающей содержание студентов за счет принимающей стороны).

Соб. инф.

 
 
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Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому...

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