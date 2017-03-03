Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому устанавливаются ежегодные квоты для приема в специальные вузы Росгвардии студентов из государств — участников СНГ.

Как сообщил интернет-портал СНГ, согласно положениям этого документа, обучение в военных заведениях при Национальной гвардии на безвозмездной основе ежегодно будет проходить до 30 человек. Еще 40 абитуриентов будут приняты в вузы при Росгвардии на льготной основе (подразумевающей содержание студентов за счет принимающей стороны).

Соб. инф.