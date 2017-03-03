На 174‑м учебном полигоне ВВС и войск ПВО в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны с подразделениями отдельного зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, укомплектованного военнослужащими запаса, проведены стрельбы из вооружения зенитного ракетного комплекса «Стрела‑10», переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» и зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска».





Несколькими днями ранее запасники совершили марш в новый позиционный район, после чего сдали допуск к стрельбе, а также отработали вопросы подготовки зенитных батарей к боевым стрельбам и слаживание расчетов. Особое внимание на этом этапе уделялось вопросам перевода боевых машин из походного положения в боевое, занятия ими огневых позиций.

По легенде, отдельный зенитный ракетно-артиллерийский дивизион в ходе учебно-боевых действий получил задачу отразить внезапную воздушную атаку авиации противника. Динамичная обстановка постоянно менялась.





Наконец настал день стрельбы. Боевые машины ЗРК «Стрела‑10» — на огневых позициях, расчеты ПЗРК «Игла» притаились в укрытиях в готовности вступить в учебный бой.

С командно-наблюдательного пункта поступает команда на поиск и обнаружение воздушных целей и прикрытие подразделений от воздушных ударов противника.

Глухой хлопок: с боевой машины БМ‑13, той самой легендарной «катюши», в небо поднимается первая цель.

В один момент командир машины сержант запаса Александр Николаев первым увидел ее и взял на автосопровождение. Через мгновение на свидание с мишенью уходит окутанная белым дымом первая «стрела». Взрыв! Есть попадание!.. Вертолет огневой поддержки условного противника уничтожен.





В тот день я стал свидетелем успешной стрельбы еще нескольких ЗРК «Стрела‑10».

На смену «Стрелам» на арену учебного боя вышли запасники с «Иглами».

На командном пункте дана команда на запуск мишени. На подготовку выстрела стрелку-зенитчику отводится менее десяти секунд.

Захват цели — и вот он, долгожданный пуск. Выпущенная из ПЗРК «Игла» ракета стремительно сближается с целью — и «укол» вертолета противника неотразим. Очередная победа военнослужащих запаса.

Запасники охотно делились своими впечатлениями.

Сержант запаса Александр Николаев считает, что настоящим зенитчиком становится только тот, кто в полной мере ощутил всю гамму чувств перед практическим пуском ракеты: