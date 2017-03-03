У курсантов второго курса общевойскового факультета Военной академии завершилась войсковая практика на базе воинских частей 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.





В течение двух недель более тридцати будущих офицеров попробовали свои силы в должностях командиров отделений и заместителей командиров учебных мотострелковых (танковых) взводов, приобрели неоценимый опыт воспитания и обучения в ходе проведения занятий по боевой подготовке.

Для курсантов‑стажеров это была своего рода первая проба сил по выполнению командирских обязанностей — и требовалось на практике показать все, чему их научили в стенах главного военного вуза страны за полтора года.

Необходимо отметить, что с первого дня парни попусту времени не теряли. Основным местом войсковых испытаний стал для них 227‑й общевойсковой полигон. В полевых условиях будущие офицеры самостоятельно проводили занятия с личным составом как руководители на учебных местах.





Например, в день моего посещения полигона будущие командиры танка Т‑72Б старательно изучали под руководством курсанта Михаила Храпана основы и правила стрельбы из вооружения танка. А на соседнем участке подчиненные курсантов Павла Бурча и Вадима Дюжко выполняли норматив по установке ПТУР на боевую машину пехоты и отрабатывали действия при вооружении БМП‑2. Проводимые стажерами тренировки отличались простотой и доступностью подачи учебного материала. Все элементы отрабатывались методически грамотно, максимально слаженно, организованно и без задержек. При таком ответственном подходе курсантов‑стажеров к отработке вопросов на учебных местах их подопечные быстро вникали в суть дела, что сказывалось затем на стабильных результатах в ходе выполнения практической стрельбы из вооружения боевых машин.

В том, что будущие офицеры получили хорошую практику по своей профессиональной направленности, сомневаться не приходится. Ведь рядом с курсантами постоянно находились их кураторы из числа командного и преподавательского состава учебных частей, которые целенаправленно передавали им свой опыт и методические навыки. Контролируя работу стажеров, наставники в офицерских погонах остались довольны своими временными помощниками.

К слову, за добросовестное выполнение функциональных обязанностей и методически грамотное проведение занятий с личным составом большинство будущих офицеров были поощрены командованием учебных частей. Например, за проявленную инициативу, старание и профессиональную хватку отмечены младший сержант Роман Висковский, курсанты Михаил Ленович, Вадим Дюжко, Александр Бельский, Григорий Король…

— Знания и навыки, которые получил в течение двухнедельной войсковой практики, дорогого стоит, — заметил в беседе курсант Дмитрий Ильяш, проходивший стажировку в 307‑й гвардейской школе подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений. — Это хорошая школа, где каждый из нас не только приобрел определенный опыт работы с личным составом и управления подразделениями, но и на деле уяснил, что настоящий профессионал должен хорошо разбираться в военной педагогике и психологии, досконально знать штатное оружие и технику, грамотно обучать подчиненных. Без твердых знаний по своей специальности в войсках делать нечего…

Стоит добавить, что в ходе стажировки в учебных подразделениях будущие армейские профессионалы смогли разобраться в вопросах организации и методике проведения с личным составом занятий по всем воинским дисциплинам, приобрели практику в составлении план-конспектов, ведении ротной документации… Одним словом, первая войсковая практика курсантов общевойскового факультета прошла с высоким КПД.

По мнению старшего преподавателя кафедры тактики (общевойсковых подразделений) Военной академии подполковника Максима Корозы, эта плановая войсковая практика стала для будущих офицеров серьезным подспорьем в их дальнейшем профессиональном становлении. В ходе выполнения обязанностей командира отделения и заместителя командира учебного взвода каждый из стажировавшихся получил определенные навыки обучения и воспитания курсантов армейской «учебки», уяснил, сколь серьезно и основательно необходимо готовиться к будущей офицерской службе.

Подполковник запаса

Николай Макаревич, «Ваяр»,

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