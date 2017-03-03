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03.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
На днях личный состав 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады убыл на полигон Осиповичский, где военнослужащим предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач. Несколько сот километров они преодолеют комбинированным способом — железнодорожным и автомобильным транспортом.
Под руководством заместителя командира воинской части по вооружению подполковника Дмитрия Кухарчика артиллеристы успешно погрузили технику на железнодорожные платформы. Каждая единица боевой техники и вооружения была проверена на правильность крепления.
— Погрузка гусеничной техники на железнодорожные платформы, требует от военнослужащих строгого соблюдения правил техники безопасности, — пояснил подполковник Кухарчик.
В назначенное время воинский эшелон выдвинулся в общепризнанную столицу нашей артиллерии.
Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр»
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На днях личный состав 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады убыл...
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