На днях личный состав 191‑й группы артиллерии 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады убыл на полигон Осиповичский, где военнослужащим предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач. Несколько сот километров они преодолеют комбинированным способом — железнодорожным и автомобильным транспортом.

Под руководством заместителя командира воинской части по вооружению подполковника Дмитрия Кухарчика артиллеристы успешно погрузили технику на железнодорожные платформы. Каждая единица боевой техники и вооружения была проверена на правильность крепления.

— Погрузка гусеничной техники на железнодорожные платформы, требует от военнослужащих строгого соблюдения правил техники безопасности, — пояснил подполковник Кухарчик.

В назначенное время воинский эшелон выдвинулся в общепризнанную столицу нашей артиллерии.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр»