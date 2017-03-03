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Сохраняя героику

03.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях для юных кружковцев Детской железной дороги организовали праздничный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. В мероприятии приняли участие начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил полковник Сергей Воронович, воин-интернационалист, старший электромеханик Минской дистанции сигнализации и связи Сергей Волотович, а также бывшие «юные железнодорожники» военнослужащие запаса Алексей Савич и Сергей Сушинский, участники группы военно-исторической реконструкции «Шурави» Алексей Жуков и Виталий Воеводов.


Первым перед школьниками выступил полковник Сергей Воронович. Он рассказал ребятам о том, как сегодня устроена белорусская армия, о ее структуре. Отдельно Сергей Николаевич остановился на специфике деятельности 52‑го отдельного специализированного поискового батальона.

— У поисковиков своя армейская романтика: военнослужащие батальона возвращают из небытия имена героев войн прошлого, — подчеркнул полковник Сергей Воронович. — Многие парни, отслужившие срочную в 52 оспб, хотят остаться в нем служить и дальше.


Затем перед школьниками выступил воин-интернационалист Сергей Волотович. Сергей Петрович рассказал собравшимся о своей «командировке» «за речку».

— Наша воинская часть стояла в долине Келагай, на небольшом клочке пустыни, окруженном скалистыми горами. Афганцы рассказывали: название этого места переводится как «долина смерти», — вспоминал он. — Там мы обеспечивали охрану наших колонн при передвижении по горным дорогам, они везли топливо, оружие, продукты…

Алексей Жуков и Виталий Воеводов рассказали, что сегодня группы реконструкторов существуют во многих постсоветских странах.

— В недавнем нашем форуме принимало участие даже несколько энтузиастов из Испании, — добавил Алексей Жуков. — Парни были поражены тем отношением к сохранению своей истории, которое они увидели в нашей стране.

По завершении мероприятия гости «юных железнодорожников» ответили на все вопросы ребят, сфотографировались со школьниками на память.

Майор Денис Писаренко, «Ваяр», фото автора

 
 
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На днях для юных кружковцев Детской железной дороги организовали праздничный вечер, посвященный Дню...

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