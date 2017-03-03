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Если отдых – то активный, если праздник – то спортивный

03.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Озорной смех, радостные улыбки, неподдельный накал борьбы за первенство — таким запомнится спортивный праздник. Он, безусловно, запомнится военнослужащим 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и их семьям.


Организаторы постарались на славу. Всем желающим предлагались десятки различных интересных конкурсов. Каждый мог найти себе увлечение по душе. В восторге были детишки — они бегали, прыгали, метали дротики… А самым запоминающимся состязанием спортивного дня стала эстафета.

Положительные эмоции били через край. И самое главное — если по сути, в тот день не было проигравших!.. Хорошие результаты в эстафете показали семьи гвардейцев полковника Сергея Суховило, подполковника Александра Ботяновского, майора Василия Котовича, старшего прапорщика Вячеслава Молчана, прапорщика Дениса Плесского, старшины Валерия Козловского.

Как отметил начальник физической подготовки и спорта десантного соединения из Бреста гвардии капитан Дмитрий Кашкур, такие мероприятия здесь не редкость:

— Спорт укрепляет здоровье, развивает моторику, да и просто поднимает настроение. Во всяком случае, это намного лучше, чем просто сидеть дома перед телевизором… Думаю, что наш праздник действительно удался.

Да, у гвардейцев созданы все условия для занятия спортом. В минувшем году открыли после капитального ремонта спортивный зал. Следует отметить: сооружение соответствует международным стандартам по игровым видам спорта. Оборудованы площадки для занятия гандболом (мини-футболом), волейболом, баскетболом, большим теннисом.

— Подобные мероприятия мы проводим не первый раз,  — рассказал командир бригады гвардии полковник Дмитрий Соболь.  — Сейчас программа спортивного праздника стала еще более насыщенной и интересной. Хочу отметить, что такие мероприятия сплачивают коллектив. Мы делаем все для того, чтобы продвигать и развивать спорт не только в бригаде, но и в городе.

Гвардии майор Михаил Садыков

 
Теги: Брест
 
 
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