МИНСК, 3 мар – Sputnik. Родственники погибшей в Ляховичском районе Ольги Стрелковской, которую сбил на автомобиле бывший и.о. начальника ГАИ Барановичей Андрей Волковыцкий, удовлетворены решением суда, сообщило издание " Заря ".



© Sputnik / Дмитрий Босак. Бывший начальник Барановичского ГАИ Волковыцкий получил 7 лет колонии

Суд Ляховичского района в пятницу 3 марта вынес решение в отношении экс-гаишника: мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет – отбывать наказание он будет в колонии в условиях общего режима.

"Мы в целом удовлетворены решением суда. Суд оправдал наше доверие, хоть я и не требовал самого строго наказания. Мы с женой посоветовались, и, скорее всего, не будем опротестовывать этот приговор", – цитирует издание слова отца погибшей сказал Игоря Зенько.

Он также отметил, что деньги, которые семья потребовала с осужденного (35 тысяч рублей – Sputnik), пойдут на воспитание детей Ольги – 17-летней дочери и 7-летнего сына.

Суд назначил Волковыцкому максимально возможное наказание, несмотря на то, что прокурор на заседании 1 марта попросил для подсудимого 5 лет лишения свободе в колонии-поселения .

Как ранее сообщал Sputnik, Волковыцкий уже возместил потерпевшей стороне — родственникам погибшей Стрелковской — 6 тысяч рублей.

Резонансная авария с участием сотрудника ГАИ произошла 26 ноября 2016 года: Волковыцкий, управляя автомобилем Opel Zafira, сбил на пешеходном переходе насмерть сбил 36-летнюю женщину – жительницу Слуцка. Как установила экспертиза, мужчина в момент ДТП был пьян.