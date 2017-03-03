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4 марта белорусская милиция отмечает 100-летний юбилей
04.03.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
3 марта 1917 года Временное правительство
В первые постреволюционные годы милиция боролась не только с криминалом, но и с «контрреволюцией». Во время ВОВ милиционеры преследовали мародеров, дезертиров и иностранных агентов, поддерживали эвакуацию. Послевоенная обстановка тоже оставалась неспокойной, особенно трудным для милиции стал 1953-й — год амнистии. При этом к 60−70-м годам органы внутренних дел Беларуси по эффективности деятельности уже считались лучшими в системе МВД СССР.
Нынешний глава Министерства внутренних дел Игорь Шуневич с большим вниманием относится к истории белорусской милиции. На парад 9 мая он надевал форму сотрудника НКВД,
В Беларуси на 100 тысяч граждан
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3 марта 1917 года Временное правительство постановило заменить царскую полицию народной милицией. 4 марта отряды рабочих и милиционеров захватили городское...
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