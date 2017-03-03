3 марта 1917 года Временное правительство постановило заменить царскую полицию народной милицией. 4 марта отряды рабочих и милиционеров захватили городское полицейское управление в Минске и взяли под охрану почту и телеграф. Этот день считается днем рождения белорусской милиции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В первые постреволюционные годы милиция боролась не только с криминалом, но и с «контрреволюцией». Во время ВОВ милиционеры преследовали мародеров, дезертиров и иностранных агентов, поддерживали эвакуацию. Послевоенная обстановка тоже оставалась неспокойной, особенно трудным для милиции стал 1953-й — год амнистии. При этом к 60−70-м годам органы внутренних дел Беларуси по эффективности деятельности уже считались лучшими в системе МВД СССР.



Группа работников штаба Минского городской милиции. Октябрь 1917 года. Фото с сайта mvd.gov.by

Нынешний глава Министерства внутренних дел Игорь Шуневич с большим вниманием относится к истории белорусской милиции. На парад 9 мая он надевал форму сотрудника НКВД, объясняя это данью уважения милиционерам, работавшим «в тяжелое послевоенное время». У Шуневича — точная копия формы тех лет, которую он сшил за свой счет.



Игорь Шуневич в форме НКВД. Фото: Виталий Дембовский

В Беларуси на 100 тысяч граждан приходится 405 сотрудников органов внутренних дел, но скоро их станет меньше. МВД сокращает штат на 10%. Как объяснил Шуневич, милиция может позволить себе оптимизацию, поскольку уровень преступности в Беларуси невысок.

Сегодня в 10.00 в Минске пройдет торжественный марш, посвященный 100-летию милиции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY