Сегодня белорусская милиция отмечает свой профессиональный праздник и внушительный юбилей — 100 лет с момента основания. TUT.BY поговорил с сотрудниками, которых по праву можно назвать лучшими.

Максим Куликов. Помог французу, который потерялся в Беларуси

Летом участковый инспектор Фрунзенского РУВД Минска Максим Куликов поехал отдыхать к родителям в Могилев. Пошел порыбачить на Днепр и уже, возвращаясь домой, заметил на дороге человека, который размахивал руками и просил о помощи. Оказалось, французский путешественник потерялся в нашей стране, к тому же у него исчезли документы, деньги, билеты на самолет.

— В школе я изучал английский язык, по-французски вообще ничего не понимаю, но это не проблема. Мы стали общаться с новым знакомым через мобильный переводчик, — рассказывает TUT.BY Максим Куликов.



Максим Куликов помог добраться французу добраться домой. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Милиционер пригласил иностранца в гости к родителям, чтобы француз узнал, какие белорусы гостеприимные. Пока они общались, мама Максима Олеговича напекла ароматных драников, накормила путешественника. Уже вечером сотрудник милиции отвез француза на вокзал, купил ему билет на поезд и дал свой электронный ящик, чтобы тот обязательно написал, как доберется домой. Чтобы с необычным пассажиром ничего не случилось в дороге, Куликов попросил сотрудников транспортной милиции внимательно отнестись к иностранному туристу.

Через несколько дней из Парижа пришла весточка — француз добрался домой и поблагодарил участкового милиционера, что тот не проехал мимо него на машине и протянул руку помощи.

Денис Голованов. Два года «преследовал» трудного подростка, пока тот не исправился

За 15 лет работы в милиции участковый инспектор ИДН Минского РУВД Денис Голованов каких только сложных подростков не видел. Подполковник милиции признается: порой легче разговорить матерого преступника, чем молодого человека 15−16 лет, особенно, если у того проблемы не только с родителями и в школе, но и законом.

В 2010 году после того, как 15-летний Антон украл с другом мотоцикл, он стал подопечным Дениса Владимировича. Мальчик из хорошей семьи связался с плохой компанией и началось: выпивка, первая любовь, ссоры с родителями девушки, которые были против хулигана Антона.

Два с половиной года милиционер «преследовал» школьника, то на беседу пригласит, то на мероприятие позовет. А с учетом того, что квартира семьи подростка находилась прямо возле опорного пункта, мальчик всегда был на виду у Дениса Голованова.



Семья трудного подростка теперь благодарна Денису Голованову за то, что он смог найти общий язык со школьником. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Как только Антону исполнилось 17 лет, он в один момент образумился, начал все осмысливать, переоценивать. И это не только моя заслуга, родители парня, его девушка и учителя были заинтересованы в том, чтобы он выбрал правильный путь в жизни, — рассказывает TUT.BY участковый инспектор ИДН Минского РУВД Денис Голованов.

Антона сняли с учета, сам милиционер перешел работать на другое место, а через несколько лет они случайно встретились на улице. Навстречу шел уже 21-летний молодой человек с женой (той самой девушкой, которая стала его первой любовью), а мама Антона в коляске катила внука.

— Знаете, это дорогого стоит. Они поздоровались, стали меня благодарить. Сколько было бессонных ночей, беспокойства, к счастью, все осталось позади, — говорит Денис Голованов.

Александр Шаколо. Оценивает фотороботы как художник

Спросите у любого сотрудника Центрального РУВД, кто такой Александр Шаколо, и услышите: «Отличный милиционер, а какой художник!». О необычном хобби оперуполномоченного отдела уголовного розыска Александра Шаколо знают многие. С детства он не выпускал из рук простого карандаша, все время рисовал портреты, шаржи и даже учился в художественной школе. Правда, последний год не доучился, поступив в Суворовское военное училище с мечтой стать настоящим офицером.

— Я продолжал рисовать даже, когда стал студентом академии: то стенгазеты оформлял, то друзьям портреты, — улыбается Александр Шаколо.



Александр Шаколо коллег поздравил необычно: нарисовал шарж на личный состав. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Своих коллег из уголовного розыска Александр поздравил необычно: нарисовал шарж на личный состав. Старший лейтенант признается, когда смотрит на фотороботы преступников, то порой оценивает их с художественной стороны.

Оперуполномоченный, кстати, не только художник, но и романтик. Предложение будущей жене Александр сделал необычно: договорился с кинотеатром, что перед показом фильма, на который он пригласил невесту и друзей, в зале покажут его видеоролик. Девушка поначалу не понимала, что происходит: на экране стали появляться большие буквы: «Мы с тобой вместе…», а дальше милиционер сосчитал годы, дни, недели и секунды, после чего появилась их совместная фотография и главная фраза: «Ты выйдешь за меня замуж?». Под аплодисменты возлюбленная ответила «да». Теперь в семье милиционера подрастает малыш, который, как и папа, не выпускает карандаши из рук.

Игорь Позняков. Спас полуторагодовалого малыша, который ползал по крыше

Рабочие будни подполковника милиции Игоря Познякова легкими не назовешь: каждый день ему приходится задерживать опасных преступников. День, когда он в родном Борисове стал народным героем , Игорь Александрович помнит по минутам.

— Мы тогда вместе с напарником работали по сбытчикам спайсов. По нашей информации, распространители должны были встретиться возле дома, на первом этаже которого находился магазин. И вот мы под видом грузчиков отслеживали обстановку, разгружали хлеб. Вдруг вижу, по крыше магазина ползет ребенок. Реагировать нужно было мгновенно: оставил напарника возле козырька, на случай, если ребенок будет падать, чтобы он его вовремя поймал, а сам рванул в подъезд, — рассказывает TUT.BY замначальника отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД Игорь Позняков.



Подполковник Игорь Позняков, работая под покрытием, спас малыша. Фото: Павел Поздняков для TUT.BY

Милиционер забежал на второй этаж, позвонил в квартиру, дверь открыла мама полуторагодовалого мальчика, который гулял по крыше. Увидев, что окно на кухне открыто, Игорь Александрович сам залез на крышу.

— Подошел аккуратно, сказал: «Привет, дружок, идем ко мне!» и быстро схватил на руки. Мальчик даже не успел сообразить, что случилось, и не заплакал, — вспоминает подполковник милиции.

Перепуганная молодая мама еще долго благодарила спасателя. Сам Игорь Позняков скромно умолчал, что в Борисове он признан «Человеком года». Хотя на это звание претендовали многие, даже знаменитые футболисты БАТЭ, люди выбрали милиционера. Кроме того, указом президента он награжден медалью «За безупречную службу» 3-й степени.

Юрий Кулакевич. Помог бездомной оставить ребенка и встретил ее из роддома с цветами

Милиционер Юрий Кулакевич, который помог беременной бездомной женщине оставить ребенка, вообще не считает себя героем. Говорит, это его работа, ничего сверхъестественного не сделал. Однако, зная все детали этой истории, можно смело сказать: Юрий Александрович скромничает. Все началось с того, что 25-летняя бездомная Юлия стала его подопечной. За хулиганство девушку приговорили к одному году ограничения свободы, каждую неделю она должна была отмечаться у старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции Партизанского РУВД Юрия Кулакевича.

— Мы с Юлей не один раз обсуждали тему ее предстоящего материнства. Раз она без определенного места жительства, ребенка в роддоме должны были забрать, а девушка очень хотела его воспитывать сама. И как-то она сказала: «Помогите мне», я и помог, — говорит майор Юрий Кулакевич.



Юрий Кулакевич не считает себя героем. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сотрудник милиции начал обзванивать многочисленные организации, пытался найти выход и нашел. Договорился с социальным центром «Счастливый малыш», который предоставил Юле жилье, помощь. Недавно она стала мамой, из роддома ее забирал Юрий Кулакевич с букетом цветов.

— Конечно, мы постоянно с Юлей на связи. Прекрасно понимаю, что проблема до конца не снята, поживет она год в центре, а дальше нужно будет самой устраивать свою жизнь. Попробуем ей помочь, она должна восстановиться в колледже, получить специальность и устроиться работать. Мы дадим ей старт, а дальше все зависит от самой Юлии, — отмечает Юрий Кулакевич.

Подобный случай в карьере Юрия Александровича не первый. Пять лет назад он помог парню-наркоману попасть в специализированный центр, оттуда молодой человек вышел совсем другим. Получил высшее образование, женился, устроился на работу, теперь периодически забегает в гости к милиционеру, чтобы показать: все в его жизни хорошо, черная полоса осталась позади.

Владимир Суворов. Километр нес на руках женщину, которая потерялась на болоте

В июле 2016 года в дежурную часть Полоцкого РОВД позвонила встревоженная женщина и рассказала, что мама-пенсионерка ушла в лес за грибами и потерялась. Беда в том, что женщина — диабетик, каждые два часа должна вводить инъекции инсулина. Поиски осложнялись тем, что мобильный телефон пенсионерки был практически разряжен и плохо ловил связь в лесу.

Сначала на место ЧП выехала следственно-оперативная группа, а в 12 ночи к своим коллегам присоединился Владимир Суворов, начальник отделения тылового обеспечения Полоцкого РОВД. Он привез ракетницы, которыми в темноте подавали сигналы пропавшей, но увидев, что милицейский уазик застрял, майор отправился на поиски женщины сам. Суворов прошел пять километров и нашел женщину на другом конце болота.



Владимир Суворов спас женщину, которая потерялась в лесу. Фото УВД Витебского облисполкома

— Я молодой и спортивный, поэтому пошел напрямую через болото. Где-то полз, где-то валил сухое дерево и с его помощью пробирался через трясину. В итоге около часа ночи нашел женщину. Она уже была обессилена, находилась в состоянии ближе к коме. Взял ее на руки и понес. Правда, шел очень медленно, приходилось останавливаться через каждые 15 минут, чтобы положить женщину в безопасное место и прощупывать почву, нет ли там трясины. Короткими перебежками шли до 5 утра, — рассказывает TUT.BY Владимир Суворов.

Километр майор пронес женщину на руках, на противоположному берегу его ожидали коллеги и скорая. Чуть позже спасенная позвонила начальнику Суворова, чтобы поблагодарить и сказать, какой отличный милиционер работает в Полоцком РОВД.