Наступление весны — то, чего многие из нас ждали с нетерпением. Сияющее солнце, капель, бегущие ручьи — все это радует и вселяет надежду на лучшее. А подкрепить хорошее настроение поможет интересное и доброе кино с замечательной американской актрисой Сандрой Буллок.

Эта красивая женщина прошла долгий и тернистый путь к успеху, сумев выбиться в элиту Голливуда из обычной официантки в баре.

Одна из самых ярких ролей Буллок — Грейс Харт из «Мисс Конгениальность» . В ней Сандра перевоплотилась в отважную сотрудницу ФБР, которой предстоит раскрыть серьезное дело. Одна незадача: чтобы поймать преступника, Грейс придется притвориться моделью и принять участие в конкурсе красоты.

Девушка, предпочитающая не расставаться с оружием, вынуждена учиться ходить на каблуках в платьях. Неудивительно, что после такого коллеги начинают смотреть на Грейс другими глазами, ведь она для них из «своего парня» превращается в красивую девушку, которую как-то неловко звать в бар после работы выпить пива. За роль Харт Сандра была номинирована на «Золотой глобус».

Еще одна достойная внимания работа Буллок — комедийная мелодрама «Предложение», где напарником Сандры стал блистательный Райан Рейнольдс. В этом фильме Сандра играет железную бизнес-леди, которую интересует исключительно карьера. Чтобы остаться на должности, героиня Буллок должна получить право легально пребывать в стране, в противном случае ее ждет возвращение на родину, в Канаду. Эта роль принесла Буллок еще одну номинацию на «Золотой глобус».

Пожалуй, в перечислении заслуг Сандры Буллок было бы несправедливо не назвать ее роль в «Гравитации» — фильме, который вызвал серьезные споры в околонаучном сообществе. Интересно, что среди кандидаток на главную роль также рассматривались Анджелина Джоли, Сиена Миллер и Оливия Уайлд. Полуторачасовой фильм, где зритель может видеть исключительно героиню Буллок, героя Джорджа Клуни и бесконечные просторы открытого космоса, получил положительные отзывы кинокритиков, а Кэмерон даже назвал его «одной из лучших картин на тему космоса».

Сейчас Буллок воспитывает двоих приемных детей — сына и дочку, снимается в кино, радуя своих поклонников сильными ролями. Сандра с удовольствием открывает для себя что-то новое. Если вы ищете легкую, приятную комедию для просмотра в кругу семьи или вместе со второй половинкой, «Мисс Конгениальность» станет отличным выбором! А если захочется чего-то более серьезного, выбирайте из последних работ актрисы.