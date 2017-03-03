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"Еще неделю можно". Рыбаки на Цнянке и Дроздах о запрете выхода на лед
04.03.2017 09:09 — Новости Общества | Tut.by
С 1 марта в Минской области введен запрет выхода на лед. В документе отмечается, что сейчас лед неоднородный и нестабильный. TUT.BY отправился на минские водохранилища, Цнянское и «Дрозды», чтобы узнать, что рыбаки думают об этом запрете.
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С 1 марта в Минской области введен запрет выхода на лед. В документе отмечается, что сейчас лед неоднородный и нестабильный. TUT.BY отправился на минские...
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