С 1 марта в Минской области введен запрет выхода на лед. В документе отмечается, что сейчас лед неоднородный и нестабильный. TUT.BY отправился на минские водохранилища, Цнянское и «Дрозды», чтобы узнать, что рыбаки думают об этом запрете.

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