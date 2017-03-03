В пятницу на улице Кирилла и Мефодия, 6 открыли новый музей минской конной железной дороги. В мероприятии в Верхнем городе принимал участие и глава столицы Андрей Шорец. Мы послушали экскурсию, побывали в воссозданном вагоне конки и узнали, сколько раз почти за 40 лет дорожал проезд в Минске в начале 20 века.





На торжественном открытии экспозиции, которое приурочили к 950-летию столицы, гостей из Мингорисполкома, школьников и случайных прохожих коротко ввели в курс дела и рассказали об истории появления первого минского общественного транспорта. В мае 1892 года по решению губернатора Николая Трубецкого создали конно-железную дорогу. Небольшим трамвайным вагоном на 12 посадочных мест управлял кучер на лошадях, а маршрут проходил по 4 линиям. Нынешняя улица Кирилла и Мефодия была одной из последних остановок центральной линии минской конки.





После небольшого экскурса в историю с торжественной речью выступили главный идеолог Минска Павел Скалабан, кандидат исторических наук Андрей Киштымов и председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница.

А мэр города Андрей Шорец вместе с директором музея истории Минска Галиной Ладисовой перерезали розовую ленточку и прошли с главными гостями на первую экскурсию.

Музейная экспозиция разделена на два зала: в первом воссоздали атмосферу минских улиц, по которым курсировала конка. Во втором описывают работу конторы конной железной дороги.













Первый экспонат, который встречается гостям, находится прямо у ног — образцы железной дороги разных производителей. Рядом — вагон № 15. Настоящий вагон до наших дней не сохранился. Поэтому экспонат в музее восстанавливали по историческим документам. Количество посадочных мест — 12. Всего же тут могло поместиться до 30 человек.





Такой вагон отправлялся в 7.45 и заканчивал движение в 22.30. Скорость была совсем небольшая — 5 км/ч, максимальная — 12, а весь маршрут был протяженностью около 8 километров. Одновременно по городу курсировало 10−14 вагонов на всех 4 линиях. Обслуживало минскую конку около 40 лошадей.

Кстати, в музее можно прочитать небольшую историческую сводку о плате за проезд в первом общественном транспорте. Например, его средняя стоимость была 5 копеек, и ее увеличили почти за 40 лет только 3 раза. А в 1924 году при предварительной покупке билетов работала система скидок: для учащихся и инвалидов — 50%, членов профсоюзов и военных — 30%, учреждений — 20% и для остальных граждан — 10%.





Одна из первых остановок на улице Губернской — магазин «А. М. Левинъ», где продавали практически все — начиная от детских игрушек и заканчивая охотничьими ружьями. Он располагался на месте гостиницы «Европа». Здесь в музейной витрине выставлены некоторые оригинальные бытовые принадлежности, которыми пользовались люди XIX—XX веков: цилиндр шапокляк с внутренним механизмом для складывания, бритвенный станок, шелковое платье и женские резиновые ботинки 42 размера — такие большие, потому что их использовали для поездок в конных экипажах и автомобилях и надевали прямо на обувь. Кстати, все предметы исключительно европейского производства.

Популярной была и аптека Староневича — здесь она оформлена в виде витрины с инструментами и пустыми флаконами. Описывая экспонаты аптеки, экскурсовод перечисляет названия лекарств, которые тогда продавали. «А настойка боярышника?» — шутит в этот момент Шорец. Коллеги смеются и говорят, что здесь есть только валерьянка.





Во втором зале инфраструктура минской конки представлена в виде миниатюрных проектов конюшен и павильона для пассажиров. Здесь Шорцу подробно рассказывают про лошадей, которые вывозили мусор из депо, и лазарет для рабочих животных.

Тут же в интерьере конторы есть электронная карта Минска. На ней видно, как конка перемещалась по всем четырем линиям — все они располагались в нынешней центральной части города.









Кстати, музей довольно интерактивный. Виртуальное сопровождение есть и в вагоне, и в зале управления конки. На выходе — игра для подведения итогов. Тут на некоторые вопросы Шорцу помогала отвечать начальник управления культуры Виталина Рудикова. По итогу квеста можно получить книжку кучера минской конки. Для этого нужно ввести на экране свой электронный ящик. Глава города публично писать свой имейл не хочет. «Не надо, мы уже получили», — смеется он.





Просуществовал такой транспорт в Минске почти 40 лет — до 1928 года, и сменил его привычный нам трамвай. Работает экспозиция конки с 11.00 до 19.00. Выходные дни — понедельник, вторник. Билет стоит 3 рубля для взрослых, 2 — для студентов, а для детей вход бесплатный.



