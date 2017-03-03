Встречайте обновленную версию Android-приложения «Финансы TUT.BY» ! Ваш мобильный финансовый помощник стал еще умнее. Мы прислушались к вашим пожеланиям, улучшили функции и повысили стабильность работы приложения. Вас ждет умный конвертор, спутниковая карта, удобная и быстрая прокрутка страниц. Что еще? Читайте в нашем обзоре.

Умный конвертер

В обновленной версии приложения конвертер запоминает данные, не позволяя им исчезнуть при смене положения экрана. Ранее при переводе ориентации экрана в горизонтальное или вертикальное положение введенные данные приходилось вносить заново.





Одна карта – хорошо, а две лучше

Теперь помимо стандартной карты стала доступна и спутниковая, что позволит быстрее и эффективнее находить интересующие вас банковские отделения. Переход на спутниковый тип карты осуществляется нажатием на соответствующую иконку в правом нижнем углу карты.





Возвращайтесь туда, где остановились

Возвращаться в предыдущий раздел стало проще. В обновленной версии при возвращении из внутренней страницы определенного банка или банкомата обратно в список, вы попадаете на то место, где остановились.





Удобная и быстрая прокрутка страниц

Регулировать скорость и резкость прокрутки длинных списков и страниц стало легче и быстрее. Теперь вы экономите время на привычном пролистывании, уделяя больше времени тому, что действительно важно.

Решайте финансовые вопросы быстро и легко вместе с «Финансы TUT.BY»!

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