По случаю векового юбилея белорусской милиции на центральном проспекте Минска проходит торжественный марш белорусской милиции. В колонне, которую на Октябрьской площади встречает глава государства Александр Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и другие руководители страны, пройдут представители различных подразделений МВД. Кроме того, в марше участвует боевая техника - от раритетных патрульных машин до "Богатырей" и БТР-ов.

TUT.BY ведет прямую трансляцию с места событий.















































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