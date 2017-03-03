﻿ По случаю 100-летия белорусской милиции в Минске проходит торжественный марш. Онлайн. 21.by
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По случаю 100-летия белорусской милиции в Минске проходит торжественный марш. Онлайн

04.03.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by  
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По случаю векового юбилея белорусской милиции на центральном проспекте Минска проходит торжественный марш белорусской милиции. В колонне, которую на Октябрьской площади встречает глава государства Александр Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и другие руководители страны, пройдут представители различных подразделений МВД. Кроме того, в марше участвует боевая техника - от раритетных патрульных машин до "Богатырей" и БТР-ов.

TUT.BY ведет прямую трансляцию с места событий. 













 










 

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В колонне, которую на Октябрьской площади встречает глава государства Александр Лукашенко, министр внутренних дел Игорь Шуневич и другие руководители страны,...

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