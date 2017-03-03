На прошлой неделе журналист TUT.BY Наталья Костюкевич разбиралась в том, почему в белорусских магазинах такой небогатый выбор овощей и зелени . Поставщики почти в унисон говорят о том, что разнообразие никому не нужно, зелень кроме привычных укропа и петрушки не покупают, на овощи у потребителей не хватает денег. Съемочная группа TUT.BY из первых уст решила узнать, какие овощи, фрукты и зелень покупают минчане зимой.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!