﻿ Минчане о сезонных овощах и фруктах зимой: Едим цитрусовые, бананы и местные овощи. 21.by
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Минчане о сезонных овощах и фруктах зимой: Едим цитрусовые, бананы и местные овощи

04.03.2017 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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На прошлой неделе журналист TUT.BY Наталья Костюкевич разбиралась в том, почему в белорусских магазинах такой небогатый выбор овощей и зелени. Поставщики почти в унисон говорят о том, что разнообразие никому не нужно, зелень кроме привычных укропа и петрушки не покупают, на овощи у потребителей не хватает денег. Съемочная группа TUT.BY из первых уст решила узнать, какие овощи, фрукты и зелень покупают минчане зимой.

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На прошлой неделе журналист TUT.BY Наталья Костюкевич разбиралась в том, почему в белорусских магазинах такой небогатый выбор овощей и зелени. Поставщики почти в...

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