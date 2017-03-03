В воскресенье, 5 марта, опасных метеорологических явлений в Беларуси не ожидается, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по северо-востоку — дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет от нуля до плюс 5 градусов, днем — от 8 до 14 градусов тепла, в южных районах воздух прогреется до 15−17 градусов, по северу температура составит 5−7 градусов тепла.