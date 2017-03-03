|
На юге Беларуси в воскресенье прогнозируется до 17 градусов тепла
04.03.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье, 5 марта, опасных метеорологических явлений в Беларуси не ожидается, будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по северо-востоку — дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет от нуля до плюс 5 градусов, днем — от 8 до 14 градусов тепла, в южных районах воздух прогреется до 15−17 градусов, по северу температура составит 5−7 градусов тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью будет преимущественно без осадков, днем в основном по северо-востоку - дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии