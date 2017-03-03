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100 лет на страже: Лукашенко гордится белорусской милицией

04.03.2017 10:26 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценивает работу органов внутренних дел страны, сообщает БЕЛТА.

Выступая на торжественном марше в ознаменование 100-летия образования белорусской милиции, он выразил уверенность, что белорусы гордятся ими.

«Сегодня органы внутренних дел заслужили высокую оценку всего белорусского народа. За неустанность, самоотверженность и силу духа, которая подвигает вас, невзирая на опасность, защищать белорусский народ. В Беларуси гордятся всеми, кто бережет честь мундира, являясь образцом личной порядочности и принципиальности. Здесь ценят настоящих профессионалов, достойно выполняющих свой долг. Вы призваны воплощать лучшие человеческие качества: ответственность, мужество и готовность прийти на помощь в любую минуту», - заявил Лукашенко.

Глава государства также отметил высокий уровень правопорядка в стране и призвал укреплять статус Беларуси как безопасного государства.

«Успех здесь зависит от четкости и слаженности действий. От умения грамотно анализировать ситуацию и принимать выверенные решения. Помните, что в вашей работе нет места небрежности, некомпетентности и равнодушию. От этого зависит вера людей в способность власти защитить права и свободы граждан. Преступность отступает только там, где эффективно действуют все элементы правоохранительной системы», - указал он.

Белорусский лидер убежден, что личный состав МВД продолжит с честью служить народу. Он пожелал всем мира, добра, здоровья и успехов в труде на благо Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что милиционеры смогли вернуть авторитет республики в «лихие» 1990-е годы.

 
 
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Президент Беларуси высоко оценивает работу органов внутренних дел страны.

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